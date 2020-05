La defensa de Igor el Ruso pide la nulidad del juicio del triple crimen

El abogado defensor Juan Manuel Martín Calvete, que representa al acusado Norbert Feher, conocido como Igor el Ruso, presentó ayer un recurso de nulidad en la Audiencia de Teruel sobre el proceso del triple crimen, que lleva el Juzgado de Instrucción 2 de Alcañiz, en el que murieron dos guardias civiles y de un ganadero, el 14 de diciembre de 2017 junto a una caseta en Andorra.

La defensa considera que la Guardia Civil no realizó medidas de acordonamiento en el lugar de los hechos, en los parajes de El Saso, y Ventorrillo desde que ocurrieron el 14 de diciembre de 2017 entre las 18.30 y las 18.45, hasta que se produjo la detención de Igor el Ruso a las 3.00 del día 15.

Martín Calvete señala que el Jurado debe recibir las pruebas no contaminadas en la investigación y al no haberse adoptado medidas de seguridad, se ha podido crear «una realidad criminalística». Asimismo, critica que las inspecciones oculares no se hicieron de forma inmediata.

El defensor denuncia que no se determinó la distancia del disparo del acusado de una víctima y hay que «adivinar», lo que puede ser clave para que el Jurado determine si hay legítima defensa. También incluye la «ausencia de formalidad» en la cadena de custodia de las pruebas y su recogida, como en el traslado del cadáver de José Luis Iranzo, que se perdieron indicios al no haber colocado bolsas de papel en las manos, ni al llevar a los guardia civiles Víctor Romero y Víctor Caballero., al centro de salud de Andorra.

Por su parte, José Piedrafita, abogado de la acusación AEGC (Asociación Española de la Guardia Civil), que representa a la viuda e hija del agente Víctor Romero, no había recibido todavía la petición de nulidad de la defensa, pero estima que la misma no puede prosperar ya que la prueba practicada en la instrucción se hizo conforme a derecho.

De hecho, Piedrafita recuerda que su acusación se instó la prueba para determinar la autoría y circustancias de la brutal emboscada mortal, no contaminando el desplazamiento de los dos agentes fallecidos del lugar de los hechos por sus compañeros al centro de salud para tratar de salvar sus vidas tras la fría emboscadade Igor el Ruso.

Esta acusación manifestó que rebatira con contundencia cualquier nulidad que se plantee para neutralizar cualquier artimaña de elusión de la pena máxima de prisión permanente revisable, por la que esta parte trabajará sin descanso por el asesinato premeditado y cruel de dos profesionales emeplares de la Guardia Civil.

Fuentes jurídicas señalaron a este periódico que si este recurso interpuesto por el abogado de Igor el Ruso no saliera hacia adelante y no frenara el proceso, el juicio del Jurado que se celebrará en Teruel podría celebrarse en el próximo mes de septiembre. El preso está en la prisión de Teixeiro (La Coruña), donde fue trasladado desde el centro penitenciario de Zuera el pasado 14 de mayo de 2019. Su abogadio denunció que en esta situación del coronavirus impide contactar con el cliente y la imposibilidad de viajar entre provincias no le permite viajar de Zaragioza a La Coruña.

Primera sentencia confirmada

Esta iniciativa del abogado defensor de Igor el Ruso coincidió ayer con la confirmación por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón de la sentencia de Norbert Feher, condenado a 21 años por dos intentos de homicidio en unas masías en Albalate del Arzobispo. El acusado no sufrió indefensión y «si entendió que la actuación del juzgado cercenó su derecho de defensa, el letrado debió hacerlo valer en el juicio y no lo hizo».