Aragón no garantiza la apertura de los colegios hasta los 6 años el próximo 25 de mayo

Educación no garantiza que los colegios de la Comunidad aragonesa abran el próximo 25 de mayo para los niños de hasta 6 años como se contempla en la segunda fase de desescalada del coronavirus para facilitar la conciliación de los padres que no pueden atenderles en casa por motivos de trabajo. Así lo ha comentado este viernes el consejero del Gobierno aragonés, Felipe Faci, en una entrevista concedida a Aragón TV, en la que ha asegurado que el Ejecutivo considera que no se puede garantizar la seguridad sanitaria en las aulas y que los "exigentes" requisitos para cumplir con medidas como la distancia social impiden también que se desarrolle una actividad lectiva.

Esta inviabilidad de apertura de los centros educativos la trasladará Faci a la ministra de Educación, Isabel Celaá, a la Mesa Sectorial de Educación que está previsto que se celebre el próximo 14 de mayo. En cualquier caso, fuentes del Departamento han asegurado que por ahora "no se puede decir taxativamente" que no se va a abrir, ya que se acordará en la sectorial, pero que Aragón, atendiendo a los protocolos sanitarios, considera que no es posible ahora mismo.

A partir del 25 de mayo, según el plan de desescalada, podrían volver a las clases los niños de la etapa de infantil (hasta seis años) cuyos padres acrediten que tienen que ir a trabajar; y también, de forma voluntaria, los de los últimos cursos de la ESO, Formación Profesional y Bachillerato, así como los de los centros de Educación Especial.

Educación también ha dado marcha atrás a su intención de plantear el regreso de los alumnos de Primaria para facilitar la concialiación. Faci ya había comentado que esta era una cuestión "delicada" y que esta vuelta iba a ser "muy limitada", pero ahora se ha descartado. Así el curso terminará de forma telemática siguiendo las instrucciones que en los últimos días ha recibido el profesorado.

Los estudiantes que sí tendrán la oportunidad de volver a pisar sus centros serán los de 2º de Bachillerato, que en julio se enfretarán a la prueba de acceso a la Universidad EVAU y los de Formación Profesional. En estos casos, según ha explicado Faci, los docentes podrán atender las consultas que les planteen presencialmente siempre con cita previa y en tutorías individuales. Hay que tener en cuenta que los colegios van a empezar a funcionar administrativamente la semana que viene para retomar el proceso de escolarización en el que en caso de necesario también se podrá recurrir a la cita previa.

