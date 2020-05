Signum Valley, tecnología punta aplicada al turismo seguro

Signum Valley, la única empresa asentada en el pequeño municipio ribagorzano del Valle de Lierp, ha diseñado un programa de formación online dirigido a los negocios y trabajadores que aspiran a retomar su actividad en breve.

Basándose en la propia experiencia, que le ha llevado a desarrollar y poner en práctica diversas medidas para la reapertura de su bar-restaurante, Signum Valley (signumvalley.com) ofrece una propuesta formativa a empresas e instituciones que lo soliciten, creando así una red de establecimientos y organismos “seguros”, sean o no relacionados con el turismo, donde los clientes y usuarios tengan la tranquilidad de no contagiarse.

“Seguimos el protocolo de Segop, consultora líder en temas de seguridad que desde 2004 realiza consultorías y soluciones gubernamentales en materia de seguridad por todo el mundo”, señala Javier González, director de Signum Valley, recordando que en sus instalaciones ya han puesto en práctica distintas medidas. “Hay servicio de raciones y comida individual; limitación de aforo para que se guarde la distancia social de dos metros; control minucioso de desinfección del interior y exterior del recinto; desinfección de los aseos después de cada uso, teniendo que pedir la llave para acceder a ellos; instalación de una cámara térmica que detecta automáticamente casos positivos asintomáticos o la formación del personal en protocolos de actuación, tratado y contención en entornos contaminados biológica, bacteriológica y químicamente por parte de expertos ex-militares”.

También ofrece esta formación a particulares que quieran prepararse para su salida del confinamiento. “Lo más importante es la formación del personal, en vista que de poco sirven todas las medidas físicas que se puedan tomar como mamparas, sistemas de ozono o separación... ni siquiera cámaras térmicas que superan los 50.000 euros de precio, como la que utilizamos aquí, son efectivas ante casos asintomáticos y sin fiebre que sí son transmisores de contagio”, sostiene González, apostando porque “desde la llegada de los clientes, hasta su marcha, no haya ninguna posibilidad de exposición al virus”.

Cada establecimiento o institución que reciba y supere la formación dispondrá de una certificación de entorno seguro, que estará visible para los usuarios, “lo que dará la máxima seguridad y tranquilidad para que vuelva a activarse la economía”.

Retos creativos desde Calatayud para sobrellevar el confinamiento

Cocinar borraja con patatas y crespillos, migas con huevo y uva, tortilla de patata, garbanzos con congrio, cardo, preparar frutas de Aragón, imitar un cuadro famoso o realizar uno propio. Son algunas de las tareas que han planteado los responsables del Centro de Rehabilitación y Apoyo Psicosocial para personas con problemas de salud mental que la Fundación Rey Ardid tiene en Calatayud, para que sus usuarios sobrelleven mejor el confinamiento.

“Cuando estuve cocinando me quedé con los olores, me recordaban la casa de mi abuela. Buenos momentos”, subraya Pedro Gil, uno de los 28 componentes del grupo; remarca que “las actividades que nos han ido planteando estos días hacen que te centres en cosas positivas, que dejes a un lado tus problemas y no les estés dando vueltas todo el rato”.

Retrato warholiano en la Fundación Rey Ardid de Calatayud

Tras casi 50 días de confinamiento y salidas puntuales, Gil envía un vídeo diario con tres cosas positivas de la jornada. “Tenemos muchas cosas que nos rondan la cabeza, pero ahora valoro más las buenas, y no cuesta tanto encontrarlas: sacar al perro, ver una película o leer; cosas a las que antes no le dábamos tanta importancia”.

“Lo más importante que hemos buscado en este tiempo ha sido mantener las rutinas; es algo que nos beneficia a todos, pero especialmente a ellos, a los usuarios”, explica Noelia Calderera, directora del centro. A mediados de marzo, la entrada en vigor del estado de alarma cambió por completo el funcionamiento diario de sus programas. “Hacemos actividades de rehabilitación psicosocial grupales e individuales con terapia ocupacional, psicología y trabajo social. Tuvimos que darle la vuelta y recurrir a crear un grupo de Whatsapp que se llama No me grites que no te veo “, indica. Con la vista en el futuro inmediato, la responsable del centro explica que “estamos estudiando cómo hacerlo, porque tendremos que unir sesiones presenciales y telemáticas”.

Juan José Badiola abre el ciclo ‘Retos para el futuro’ de Fundación Ibercaja

El patólogo aragonés Juan José Badiola, director del Centro de Encefalopatías y Enfermedades Transmisibles Emergentes de la Universidad de Zaragoza, imparte hoy (12.00) la videoconferencia ‘La pandemia Covid-19’ en el ciclo de Fundación Ibercaja ‘Retos para el futuro’, que presenta José Luis Rodrigo Escrig, director general de la Fundación. Las ponencias subsiguientes perseguirán igualmente el objetivo de evaluar los efectos presentes y futuros de la pandemia generada por la Covid-19. En fundacionibercaja.es hay un enlace para seguirla en directo; posteriormente quedará alojada en el canal de Youtube de Fundación Ibercaja.

Rescata una de sus canciones durante el confinamiento y se hace viral

Casi dos meses de confinamiento dan para mucho. Al guitarrista Nacho Abril, natural de Alcañiz y afincado en Zaragoza, le han permitido ordenar el archivo de su ordenador y rescatar una canción, ‘Viva Aragón’, que presentó en 2008 al concurso de himnos de Aragón con motivo de la Expo, si bien no fue la elegida.

Compuesta por él e interpretada por su madre, la soprano Maricarmen Aznar y el tenor Pedro Bría, la canción fue subida a las redes el pasado 23 de abril, Día de San Jorge, y ya ha sido compartida 1.500 veces y reproducida más de 50.000. Puede oírse en el facebook Nacho Abril Music. “Estoy muy contento; puse en ella mucho sentimiento”, dice.

Último día de recepción de filmes en el festival Cortometrical de Alcañiz

El Área de Juventud del Ayuntamiento de Alcañiz organiza este año el Cortometrical Film Fest (@cortometricalfilmfest en Instagram y Facebook), dirigido a creadores de entre 12 y 30 años. Se piden filmes realizados exclusivamente en interiores durante este confinamiento; hoy concluye el plazo de entrega de obras, con una duración mínima de 30 segundos y máxima de 5 minutos. Hay categoría junior (hasta 17 años) y categoría senior (hasta 30). El jurado lo componen las actrices Aida Folch y Raquel Vicente, la directora y guionista Cora Peña y el director zaragozano con raíces de Ariño Javier Macipe, que prepara su largometraje ‘La estrella azul’. El veredicto llega el 18 de mayo.

Gran variedad de cursos para los más jóvenes en el Ayuntamiento de Teruel

Aunque lógicamente sean de manera virtual, el Área de Juventud del Ayuntamiento de Teruel propone diversos cursos y actividades para los futuros rectores de los destinos turolenses. Hay cursos de ayuda informática para la ESO, cursos de ‘inglés divertido’, aprendizaje de magia, manualidades y experimentos, juegos interactivos (desde yincanas a actividades de ‘escape room’) y otras ideas creativas. Es posible apuntarse a cada una de ellas hasta 5 minutos antes de que empiece. La información se puede pedir por Whatsapp al 692 093 362, y también se realizan por esa vía las inscripciones. Más información en el Facebook ‘Juventud Ayuntamiento Teruel’.

