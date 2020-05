El PSOE de Calatayud plantea destinar más de 560.000 euros a familias y empresas

El Grupo Municipal del PSOE en Calatayud presentó ayer su propuesta de un 'Acuerdo político por Calatayud' en el que plantea hasta 32 medidas y que implicaría una inversión municipal superior a los 560.000 euros y que, según sus estimaciones, movilizarían al menos otros 800.000 más. Se incluye el consabido fraccionamiento de tributos, reducciones de tipos impositivos, desarrollar planes de salud o turismo, ayudas extraordinarias a empresas y familias y ampliar las cuantías de los convenios con entidades sociales.

Para hacerlas efectivas, su portavoz, Víctor Ruíz, valoró que se puede hacer con parte de lo presupuestado para fiestas que no se han realizado así como con otras partidas no ejecutadas: "Que se olviden del ladrillo y de intervenciones del Plan Edusi que no van a generar riqueza y prioricen obras y dediquen fondos a las personas". A este respecto, el edil socialista criticó que "todavía no tenemos el informe de Intervención que cuantifique ese margen".

También cargó contra el equipo de gobierno por una situación de "paralización" y "falta de ideas", a la vez que incidía en que "todavía no sabemos de cuánto dinero se dispone, ni se ha preparado la modificación presupuestaria ni la aprobación de las bases para ayudas". En este sentido valoró que la ausencia de estos pasos puede implicar una demora de " dos meses hasta que el dinero pueda llegar a su destino, contando los plazos administrativos".

A su vez Ruiz pidió la "reflexión o dimisión" del concejal de Nuevas Tecnologías, José Manuel Gimeno, por la falta de acceso a los expedientes de forma electrónica por la oposición y por la no convocatoria de forma telemática de las comisiones y del Pleno del próximo lunes.

