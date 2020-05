El policía Ángel Cortés canta en una residencia como "sentido homenaje" a la tercera edad

"Una jornada para el recuerdo". Así resume Ángel Cortés, Policía Nacional de Zaragoza y cantante finalista de La Voz en 2019, la mañana de ayer. La razón de que fuera un día especial se debe a que acudió a la residencia de mayores DomusVi Zalfonada para dedicarles una canción a los residentes.

"Queríamos corresponder de alguna manera a las personas de la tercera edad que tanto les está afectando la covid-19. Queríamos corresponder de manera simbólica a todos ellos y hacerles un pequeño y sentido homenaje", cuenta Cortés.

Para el policía, la actuación de ayer fue un "cúmulo de emociones y satisfacción al mismo tiempo". Así, el momento tuvo un carácter muy emotivo y aún en la distancia, el cantante pudo observar las reacciones de los residentes. "Hubo mucha gratitud, muchos aplausos, caras de emoción y alguna lagrimilla por ahí se derramó, tanto de los residentes como del personal laboral allí presente", afirma. A pesar de ello, en estos tiempos de pandemia, la interpretación también tuvo su regusto un poco más amargo: «Siempre se queda uno con las ganas de la cercanía. Cuando ves su reacción, sus caras de agradecimiento y emoción pues te brotan las ganas de abrazarles, cosa que actualmente es imposible».

El Policía Nacional zaragozano, Ángel Cortés, llegó a la final de La Voz con el equipo Paulina y dedica una canción a los ancianos de la residencia para mayores en el barrio de Zalfonada.

El tema elegido fue ‘Cuando todo esto acabe’, compuesto por su amigo José Félix Tallada. "Él me llamó un día y me dijo que había estado escuchando unas declaraciones de la vicealcaldesa de Madrid y se le había quedado grabada en la memoria una frase de ella que le servía de estímulo: Cuando todo esto termine. Compuso la canción y me lo hizo saber a mí y me transmitió que deseaba que yo le pusiera voz", relata Cortés.

Ahora, la composición ha llegado también a las puertas de una residencia y el contenido no puede ser más apropiado: "La canción es un homenaje a todos los colectivos que han estado en primera línea a la vez que es un canto a la esperanza y al ser humano porque cuando todo esto acabe volveremos a disfrutar de un nuevo amanecer, de las caricias perdidas, de todas las cosas que dice la canción que no deja de ser un canto a la libertad", continúa.

"Yo creo que todo lo que sea intentar salir de la rutina con la que este confinamiento nos tiene atenazados suma. La intención es dar ánimos, esperanza, ganas de vivir y de seguir adelante y manifestando que es una situación atípica», señala. «‘Cuando todo esto acabe’ refleja que esto es efímero y que volveremos más o menos a recuperar todos los factores de la vida que a día de hoy no podemos manifestar", añade.

A pesar de que DomusVi Zalfonada ha sido la afortunada, la intención era llegar a toda la población. "No podemos ir a todas y lo hemos hecho de manera simbólica en esta, pero con la intención de que llegue a todo el mundo", concluye el policía y cantante.