El exceso de muertes en Aragón se contrae, aunque siguen un 70% por encima de la media habitual

Un paciente francés fue tratado por neumonía entre noviembre y diciembre del pasado año. El caso, en principio uno entre miles, no resultaría excepcional de no ser por las pesquisas posteriores: un análisis reciente de las muestras conservadas confirman un positivo por coronavirus en un momento en el que China ni siquiera había dado la voz de alarma. En Estados Unidos se están conociendo también ahora casos similares, ya que es una práctica habitual entre algunos médicos el guardar muestras de pacientes con neumonías sospechosas. Estos hallazgos refuerzan la hipótesis de que las muertes por coronavirus no se están cuantificando en su justa medida, ya que algunas estarían pasando desapercibidas tras distintas enfermedades.

En casi todos los países y regiones especialmente golpeados por la pandemia de covid-19 se están registrando tasas de mortalidad superiores a las de años anteriores. También en España, donde el volumen de defunciones ronda desde hace semanas un incremento del 60% respecto al esperado si se atiende a la labor de los registros civiles de cada provincia durante los últimos años.

En Aragón, esta diferencia es superior a la media nacional. En el período comprendido entre el día de San Jorge (23 de abril) y el 29 de abril, el último escrutado, el exceso de defunciones es del 70,8%. En concreto, durante el tiempo de estudio se produjeron 2.010 muertes en la Comunidad. Sin embargo, las previsiones -tomando como referencia los mismos días de los últimos años- marcaban un dígito aproximado a los 1.177. Esto es, una diferencia de 833 personas entre lo que sería 'normal' y lo que finalmente ha ocurrido.

Los datos, publicados por el Instituto de Salud Carlos III, dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación, revelan que la mortalidad real ha estado por encima de la proyectada desde, por lo menos, el 25 de marzo, alcanzando la diferencia más marcada a mediados de abril.

En el informe relativo al día 14 del mes pasado se superó en un 93,5% el número de perecimientos que se entenderían como normales (632 muertes de más), la tasa registrada más alta. Desde entonces, ésta ha ido rebajándose hasta el 70% actual, lo que sin ser una buena noticia sí apunta hacia la confirmación de un volantazo en la tendencia.

Cabe destacar que en ningún momento se han correspondido las cifras de fallecidos por coronavirus con los excesos registrados, atendiendo siempre a las informaciones facilitadas por las fuentes oficiales.

Una diferencia mayor en la población femenina

Un llamativo cambio en los informes es que, mientras en el inicio de la crisis del coronavirus el exceso de muertes era mayor en hombres que en mujeres, ahora ocurre justo lo contrario, ostentando ellas una mortalidad ‘extra’ del 74,8% por el 61,6% de ellos. De forma paralela, en las defunciones confirmadas por covid-19 hay una clara mayoría masculina.

Por edades, aunque la franja mayor de 74 años es la que concentra una mortalidad superior (83,9% por encima de lo proyectado por los investigadores), en todas se aprecia la tendencia, dándose incluso un superávit mayor entre los menores de 65 años (61,5%) que en la franja 65-74 (54%).

