Aragón perdió 1.223 autónomos en abril y 27. 263 tienen ya concedido el cese de actividad

El eslabón más débil del tejido empresarial, los autónomos, sigue sufriendo los estragos de la pandemia. Aragón registró en abril 1.223 autónomos menos que en marzo y el dato interanual es todavía peor, ya que supone 2.537 menos que hace un año (eso sin contar los 2.114 falsos autónomos en mataderos que fueron regularizados por distintas empresas cárnicas). Hostelería, con 277 autónomos menos; seguido de comercio con una caída de 170, y construcción, de 147, son los tres sectores que encabezan el ranking de destrucción de empleo autónomo en nuestra comunidad, según los datos de UPTA Aragón, dados a conocer hoy. Aragón tiene en la actualidad 99.196 autónomos frente a los 117.865 que tenía en marzo de 2008.

Además, los autónomos que tienen concedido en Aragón el cese de actividad (aquellos que presenten una reducción de ingresos del 75%) mientras dure el estado de alarma son 27.263 de un total de solicitantes que suma 29.630, es decir, casi un tercio del total. Un dato similar al de España que tiene con cese de actividad autorizado a 1.221.948 del 1.138.014 de autónomos que lo tienen solicitado. "Conseguimos que se regulase este instrumento paliativo, aunque al principio algunos se oponían, y lo que pedimos ahora es que se mantenga en el tiempo, por lo menos hasta final de junio", indicaron desde UPTA. "Se trata de dar flexibilidad al autónomo igual que con la prórroga de los ERTE para asalariados", explicaron.

Desde UPTA reclamaron un plan de transición hacia la normalidad. "Necesitamos certezas y que cuando abramos los negocios los consumidores no tengan problemas, por eso hay que adoptar todas las medidas de seguridad necesarias y garantizar la distancia de dos metros entre clientes en nuestros establecimientos", subrayaron desde esta organización.

"Hay que tener claras las medidas de protección porque si no podemos incurrir en responsabilidad", advirtieron. "Hay que preservar la salud ante todo pero ir recuperando paulatinamente la actividad económica porque si no la caída del PIB, como ha dicho el FMI, puede no ser del 9,5% sino alcanzar el 11% en España y eso hará mucho más lenta la salida de esta crisis". La desinfección de los locales, la autoprotección y tener establecimientos seguros va a ser fundamental, reiteraron desde UPTA.

Una organización que reclamó también, además de la prórroga del cese de actividad, que exista una renta mínima para autónomos. Es lo que llaman 'bono vacuna', una ayuda directa de liquidez para poder sostener sus negocios. Sería, dice UPTA, de hasta 950€ mensuales para aquellos autónomos y profesionales que hayan visto disminuida su actividad a cero por la obligación del cierre o que puedan demostrar una bajada del 75% de caída de ingresos, y que ya perciban el cese de actividad. Y, de hasta 1.500€ mensuales, para aquellas personas que hayan visto disminuidos sus ingresos un 50%, pero que no cumplan el requisito para entrar en el cese de de actividad excepcional por imposibilidad de demostrar el 75% de caída de ingresos.

"Estas ayudas se cobraríandesde que empiecen a cumplir los requisitos anteriores y un mes después que se levante el estado de alarma". Esta es la petición de UPTA, que reconoce que a día de hoy, los autónomos no han recibido todavía ninguna ayuda directa por parte del Gobierno.