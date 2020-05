"Nos hace falta liquidez inmediata y que desbloqueen la partida de 750.000 euros"

"Nos dijeron ya en 2019 que abrirían una convocatoria de ayudas económicas para subvencionar parte de los intereses de los créditos y poder afrontar mejor la campaña de fruta este año y quince días antes de que comience, no se ha hecho nada". Es la denuncia pública que hace Oscar Joven, responsable de UAGA en la comarca de Calatayud. "Nos hace falta liquidez inmediata, el consejero se comprometió a ayudarnos. Había una partida específica de 750.000 euros, pero al parecer sigue bloqueada. Necesitamos con urgencia que la desbloqueen", añade, así como que pongan en marcha la mesa para el estudio y mejora de un seguro agrario específico.

Desde el departamento de Agricultura, que dirige Joaquín Olona, reconocieron que los agricultores de la comarca de Calatayud tienen "razón en su reivindicación, que existe ese compromiso y que la convocatoria de ayudas está en proceso de tramitación en el marco de las dificultades derivadas de la crisis sanitaria", pero no dieron fecha concreta para hacerla pública. "Se comprometieron en abril del año pasado, por esas heladas primaverales que nos dañaron mucho la cosecha y luego por la pedregada de agosto, y un año después no entendemos que esa convocatoria no haya salido aún. Sabemos por Olona que ha pedido el desbloqueo, pero no entendemos qué peso tiene, que no le atienden", cuestiona este agricultor, harto de que no se de respuesta a "la necesidad imperiosa de liquidez que tenemos para poder afrontar esta nueva campaña".

"Las explotaciones están al límite. No pueden pagar ni los fitosanitarios ni nada. Si no nos apoyan, se caerá todo. En esta comarca, la fruta da de comer a mucha gente, se ha desarrollado una agroindustria, los inmigrantes mantienen vivos los pueblos y como no se nos ayude, lo poco que hay, desaparecerá", advierte el responsable de UAGA en Calatayud pidiendo a Olona que se imponga.

Oscar Joven recuerda que hace un año con la llegada de la primavera, las heladas registradas en toda esa comarca de Calatayud redujeron gravemente la producción de todas las variedades de fruta. Para alertar del grave problema económico que se avecinaba ante una mala cosecha, el 24 de abril UAGA mantuvo la primera de muchas reuniones con el consejero de Agricultura, Joaquín Olona. Más tarde, el 23 de agosto, se celebró otro encuentro para tratar exclusivamente la situación crítica del sector "en la que debería haber trabajado la Administración para tenerla lista de cara a esta campaña, pero no ha sido así", asegura.

Se le pidió entonces, recuerda el responsable de UAGA en la comarca de Calatayud, créditos a interés cero (subvencionados por la administración) para así dotar de liquidez a las explotaciones después de varios años catastróficos y como colofón las heladas de abril y la granizada de agosto de 2019. "Le dimos margen de actuación, todo el segundo semestre del año pasado y ahora los cuatro meses de 2020, pero nada", señala. "Primero, la explicación fue la falta de presupuesto, y ahora la crisis sanitaria, pero ya no podemos más. Dudo hasta de que esa partida que reclamamos, de activarse, se llegara a agotar, porque no se ni siquiera si muchos agricultores podrían pedir el crédito dado que hay que avalarlo con patrimonio personal".

Precisamente la situación agónica de las explotaciones familiares frutícolas de la Comarca de Calatayud fue el detonante, el 19 de octubre en la capital bilbilitana, de la primera manifestación de #AgricultoresAlLimite. Unos profesionales que ya entonces denunciaban estar al borde de la asfixia económica tras varios años sin apenas cosecha por culpa de la climatología adversa. Según van pasando los meses, UAGA alerta de que el descontento social hacia el departamento de Agricultura, por incumplir sus promesas, va aumentando.

La organización indica que los agricultores de Calatayud están en un punto de no retorno. La primavera es la época de mayor gasto en las explotaciones frutícolas (compra de tratamientos fitosanitarios, contratación de mano de obra para hacer el “clareo”, ...) y "la falta de liquidez económica es más grave que nunca".

Por último, UAGA alerta de que hay afecciones en los cerezos de la zona de Codos. "El exceso de precipitaciones en febrero y abril, acompañadas de fuertes heladas, han provocado el desarrollo de la bacteria conocida como 'chancro bacteriano' que origina la desecación de las yemas florales". Por eso, la organización vuelve a exigir ayuda urgente a las puertas de una campaña de fruta en la que otro de los grandes problemas va a ser encontrar la mano de obra que hace falta.