Cestas para que nadie pase hambre en Huesca

‘Deja lo que puedas, coge lo que quieras’. Este es el mensaje que puede leerse en unas cestas con alimentos que se ha colocado en la avenida Menéndez Pidal de Huesca con el objetivo de que “nadie se quede sin comer ni un día”. Así lo explica la promotora de esta iniciativa, Ainhoa Giménez, quien junto con su hermana, Loreto, y su madre, Merche, han lanzado esta acción solidaria.

La idea original no es de Ainhoa, sino de la oenegé Luz Azul que una amiga suya tiene en Sevilla. “La sigo en las redes sociales y al ver que habían puesto unas cestas solidarias, hablé con ella y me dijo que estaban funcionando muy bien porque había mucha gente necesitada y los Servicios Sociales no daban abasto”, cuenta Ainhoa. Por ello, decidió importar la idea a Huesca y probarla.

Dichos y hechos

En una acción familiar entusiasta, las tres mujeres colocaron dos de estas cestas en la avenida de Menéndez Pidal cerca de su propio domicilio, para poder controlarlas fácilmente. Cada una de ellas está cerca de sendos supermercados “para que así cuando la gente vaya a hacer la compra, las vea y pueda dejar algo de comida”, explica. Los dos primeros días vieron que los productos seguían intactos, pero a partir del tercero, cuando ya se fue relajando el confinamiento y comenzó a salir gente a la calle que quizá no se había aventurado a hacerlo en varias semanas, “se empezaron a vaciar y a llenar rápidamente”, asegura.

Ainhoa y su familia hacen un seguimiento diario de estas cestas para asegurarse de que siempre hay comida en ellas y, en caso de que falte, se encargan ellas mismas de abastecerlas. Al estar a la intemperie, la mayoría de las donaciones son productos básicos no perecederos como legumbres, pasta, conservas, aceite... no obstante, también hay quien ha dejado otro tipo de viandas, como frutas y verduras frescas.

“Muchas familias que antes vivían al día ahora con la crisis se han quedado en paro y tienen muchas necesidades. Es una pobreza invisible, porque normalmente no acuden a los Servicios Sociales; con esto solo buscamos aportar nuestro granito de arena para que nadie se quede sin comer”, subraya Ainhoa, que agradece la solidaridad de los oscenses. De hecho, viendo la respuesta que están teniendo, se están planteando extenderlas por otras zonas de la ciudad.

Varios pueblos del Somontano ‘quedan’ por Youtube

Las fiestas, romerías o conversaciones a pie de calle de muchos vecinos se han suspendido durante el estado de alarma, pero no así el contacto entre ellos; lógicamente, se ha realizado de forma virtual y a través de las redes sociales.

Estadilla fue uno de los primeros en editar un vídeo para lanzar mensajes de apoyo y ánimo a los vecinos. En este caso, los protagonistas fueron la alcaldesa y la Corporación, amén de los trabajadores municipales, quienes llamaron al confinamiento en casa y lanzaron mensajes de ánimo.

Le siguieron los jóvenes de la asociación Peñaceros de Salas Altas, quienes pusieron el toque de humor con un video cargado de esperanza. A ellos les han seguido los vecinos de Pozán de Vero, en un montaje audiovisual que de alguna manera ha suplido la celebración de su tradicional Semana Cultural, la más veterana de la comarca.

Desde Alquézar se han sumado también a esta tendencia y los alquezranos que viven en la joya medieval del Somontano y los que residen en otras localidades se lanzan deseos de volverse a ver pronto, con un mensaje claro, que todo va a salir muy bien; además, el icónico arco iris luce en sus balcones.

Con motivo del 1 de mayo, fecha en la que se celebran romerías y salidas al campo, los vecinos de Castillazuelo –que por esa fecha se encontrarían en la romería de El Pueyo– realizaron un vídeo para aclarar que todos se encontraban bien y resisten con optimismo al coronavirus. Un video en el que también aparece la bisabuela del Somontano, Lucía Lacoma, en buen estado a sus 107 años. El último vídeo que se está difundiendo por las redes sociales llega desde Adahuesca. “Los tendríamos que haber subido al mesón de Sevil como todos los años, por el 1 de mayo; Este año no se pudo pero aún así se hizo de otra manera distinta”, explican desde la comisión de fiestas.

Peluquería a la carta, porque el buen peinado no está reñido con la crisis

Pili y Maribel Omedes se han propuesto ayudar a los clientes de su peluquería en Alcañiz a afrontar la crisis sin perder ni una pizca de glamur. Las dos hermanas y el resto del equipo de ‘Drü’ han puesto en marcha una iniciativa para adaptar el corte de pelo y el tinte a los gustos y bolsillos de cada uno. Quien solo quiera retocarse el flequillo o no teñirse más que la raya del pelo, pagará exclusivamente por ello. Y luego está el ‘sécatelo tú mismo’, en el que el cliente usa los productos y los secadores de ‘Drü’, pero a su manera. "La gente no debe ir mal peinada porque la economía no sea boyante", dice Pili, una idea de la que han hecho bandera.

Solidaridad con Over The Rainbow, el nuevo rosado de Grandes Vinos

La bodega Grandes Vinos, una de las líderes indiscutibles de la D.O.P. Cariñena, ha puesto en marcha un proyecto 100% solidario, sin porcentajes ni márgenes de intermediación: su nuevo vino rosado, Over The Rainbow Garnacha Rosado, es una edición especial de Monasterio de las Viñas, cuya venta –el monto total de lo producido ascendería a 265.600 € en el mercado– destinará íntegramente a la oenegé Médicos del Mundo y a la campaña #YoMeCorono para apoyar a las personas mayores, el colectivo más vulnerable en esta pandemia; el objetivo a corto y medio plazo es contribuir a acelerar la investigación para hallar una vacuna eficaz contra la covid-19.

‘Vamos Huesca’ afronta un nuevo reto de apoyo a los ancianos locales

La iniciativa ‘Vamos Huesca’ (ibercaja.es/vamoshuesca) promovida por el Ayuntamiento de Huesca, Ibercaja y Fundación Ibercaja ha recaudado más de 27.000 euros desde que se puso en marcha a principios del mes de abril. La solidaridad de particulares y empresas ha logrado que se hayan entregado ya 6.000 mascarillas en centros asistenciales (con apoyo de Cruz Blanca y Cáritas Huesca) y se esté garantizando durante dos meses la vivienda a 10 de las familias más necesitadas de la ciudad. Ahora se afronta un nuevo reto: la entrega de 2.250 comidas en los domicilios de 70 personas mayores durante un mes, canalizadas por Cruz Roja. Hay cuenta para donaciones: ES62 2085 2052 0803 0004 3721.

Mari Luz Miral facilita un envío masivo de batas de Plásticos Fleta al IASS

La presidenta del Centro de Mayores Rey Fernando del Actur, Mariluz Miral, es una de las muchas voluntarias que ha estado cosiendo equipos de protección individual para los sanitarios zaragozanos. En los últimos días, además, ha canalizado una gran donación de la firma Plásticos Fleta; más de 5.000 batas. “Quiero dar las gracias a todos los que han donado material, pero lo de Fleta ha sido impresionante. La Policía Local también ha estado genial; las recogieron, las acercaron al IASS para que se homologaran e incluso llevaron cajas al Clínico. Voy a seguir cosiendo, mi marido me ayuda; me gusta ayudar del modo en que sea posible, pero quería contar esto, ha estado genial”.

Reportaje de la serie ‘Aragón es extraordinario’.