Diario de un confinamiento: ¡Que la ‘nueva normalidad’ les sea propicia!

Hemos salido a la calle por encima de nuestras posibilidades y, al final, pasa lo que pasa: este diario de confinamiento se ve obligado a echar el cierre. No tiene sentido lamentar las penurias de una clausura cuando esta ya va quedando atrás, así que la Mosleskine menos viajera de la historia pone aquí su punto final.

No sin antes, eso sí, comentar que ayer sufrí un poco edificante episodio de racismo capilar. Bajé un rato a la plaza San Francisco y me quedó claro que el ‘homo zaragocensis’ se divide en dos subespecies: los que consiguen hora en el primer día de reapertura de las peluquerías y los greñudos piojosos que escondemos nuestros caseros trasquilones bajo una gorra. Ya no es que ande todo ‘despelucado’, el caso es que, con tanta cana, me pongo visera para que no me confundan con Copito de Nieve. Por cierto, leí ayer que Zaragoza va a albergar pruebas para el vuelo urbano de drones, y abrigo mis sospechas de que sea un intento de nuestros próceres por controlar coronillas y tintes.

"¿Y el flequillo pa’cuándo?", escucho nada más encender la radio y me doy cuenta de que la cuarentena puede ir tocando a su fin, pero los trastornos obesivo compulsivos y la conspiranoia han llegado para quedarse. Mi vecina, por ejemplo, sigue sin querer salir de casa, pero al menos ya asoma la patita por debajo de la puerta. Su reclusión no impide, no obstante, que como María Cristina nos quiera gobernar. A mí, cada vez que salgo a la calle me dice que dónde voy "otra vez de parranda". Ella se cree que no la escucho pero me canta por lo bajini ‘El muerto vivo’ de Peret. No tiene idea buena, misses Stasi, y lo peor es que tararea con la puerta entornada, la cadena echada y a mí me da susto.

Atiendo ofertas editoriales

Lo dicho, hasta aquí esta sección de costumbrismo absurdo y miserias cotidianas. Ahora sigan disfrutando de su Nerdflix, sus bizcochos y sus rollos de papel higiénico. Ojalá les haya hecho más llevadera la ‘preescalada’ porque "la última libertad del ser humano es la de elegir con qué actitud afronta una situación adversa". Creo que lo dijo el psiquiatra Viktor Frankl, pero por no pecar de pedante, se lo atribuiré a Paquita Salas, que también sabe sobrellevar con dignidad (y unas palmeras) sus rachas malas.

Ah, y si alguien sabe cuándo se falla el Premio Planeta, coméntenle al señor Lara que en este diario hay material... Es la ‘nueva normalidad’, ¡cosas más raras se han visto! Ha sido un placer. O un dolor de muelas. Aún no lo tengo muy claro...