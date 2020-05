"Ahora se valorará más aún tener una tienda en el pueblo"

En algunas tiendas de los pueblos de Aragón el cartel de 'hay hielo' en la puerta se ha cambiado por las instrucciones sobre el uso de las mascarillas. No falta el gel desinfectante a la entrada ni tampoco una mampara sobre el mostrador. Ese método de protección entre vendedora y cliente no impide que se mantenga la confianza, ni la distancia social dificulta la cercanía del comercio local.

"Se ha trabajado diferente, pero nos hemos organizado muy bien", apunta María José Ezpeleta, que regenta la tienda La Despensa del Moncayo en Bulbuente. En este comercio han establecido todas las medidas de seguridad, desinfectando el local y también la mercancía que llegaba de fuera. "El local tiene 90 metros cuadrados y calculamos que dentro podían estar cuatro personas, el resto esperan fueran en fila, donde está marcada la distancia con unas cintas -explica Ezpeleta-, ha habido mucho respeto a la hora de cumplir las normas".

"A las personas de más riesgo se lo hemos llevado a la puerta de casa para que no salieran a la calle"

Además de ese protocolo que han establecido en La Despensa del Moncayo, también han velado por la salud de su clientela: "A las personas de más riesgo se lo hemos llevado a la puerta de casa para que no salieran a la calle, así que hemos mimado más a los yayos". Ezpeleta asegura que no ha habido desabastecimiento. "Tal vez hemos ido un poco más justos de lejía. Lo que se ha considerado un tesoro ha sido la levadura", dice entre risas esta vecina de Bulbuente que en su negocio también se ha encargado del reparto de mascarillas que confeccionaron las mujeres de la asociación de amas de casa del pueblo.

"No me ha faltado de nada. Tampoco es que necesitemos mucha cantidad porque vivimos unas 90 personas"

Begoña Castro regenta la tienda de Mainar y también afirma que no ha habido ningún tipo de desabastecimiento ni han variado los productos que han comprado sus vecinos. "No me ha faltado de nada. Tampoco es que necesitemos mucha cantidad porque vivimos unas 90 personas". Esta zaragozana que reside en la localidad del Campo de Daroca desde hace cuatro años dice no haber notado mucha diferencia más allá de las medidas de protección que ha tomado.

Interior de la tienda de Mainar. Begoña Castro

"He cambiado el mostrador de sitio, lo he puesto más a la entrada, y solo dejaba estar una persona dentro, el resto esperaba fuera", relata. No ha habido colapso en la tienda, pero sí que ha aumentado la clientela. "Antes venían los hijos cada fin de semana y les traían algunas cosas de la ciudad, pero ahora, como no podían venir, han recurrido a la tienda para comprar más", cuenta Castro. Ya se lo han dicho sus clientes habituales: "Ahora se valorará más aún tener una tienda en el pueblo, es una suerte". En Mainar también se aplaude cada tarde cuando el reloj marca las 20.00 y parte de esas palmas las recibe Begoña, que ha estado al pie del cañón durante todo el estado de alarma. "La verdad es que me he sentido muy agradecida".

Hasta este negocio de Mainar no solo llegan los vecinos de la localidad, sino también de pueblos cercanos. "De un pueblo que está a un kilómetro y medio han venido una vez a la semana porque allí no tienen tienda", apunta Castro. Esa ha sido la situación para muchos aragoneses, ya que un total de 132 municipios carecen de comercio en sus calles.

Amplias terrazas, aliado de los bares rurales

Hace 50 días que en Veguillas de la Sierra, en la provincia de Teruel, no se sirve un café en su bar ni se cantan las cuarenta jugando al guiñote. "Lo mandé cerrar el viernes antes del decreto del estado de alarma", recuerda Amalio Murciano, su alcalde. "A partir del 11 de mayo nos planteamos abrir la terraza al 50%", cuenta Murciano, según ha marcado el plan de desescalada ideado por el Gobierno.

Bar Antonio, de Montón, antes del decreto del estado de alarma. Antonio Lahoz

En el bar de este pueblo de la Comarca de la Comunidad de Teruel no tendrán problema a la hora de mantener la distancia entre las mesas porque la terraza "es muy grande". Problema de espacio tampoco acusan en el Bar Antonio de Montón. Antonio Lahoz Blasco, al frente de la barra, ya calcula las mesas que podrá montar, siempre con precaución para garantizar la seguridad. "Es un bar de carretera, por lo que mucha clientela era la gente que iba de paso, tampoco tendremos los que venían los fines de semana", lamenta Lahoz, quien comenta que sus 'parroquianos' fijos son los vecinos que acuden a sus mesas a jugar al guiñote, que también lo ve en peligro dado el contacto de las cartas. De momento, este hostelero espera las indicaciones de la Asociación de Empresarios de Cafés y Bares de Zaragoza.

