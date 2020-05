La Fundación Carlos Sanz recauda 14.000 euros para ayudar a 200 familias desfavorecidas

La Fundación Carlos Sanz ha conseguido con la campaña ayuda a 200 familias recaudar 14.000 euros para destinar a esas 200 familias desfavorecidas en exclusión social y ayudarles ante los estragos originados por el covid-19.

Tras hablar con los directores de los colegios Santo Domingo y Fernando El Católico de Zaragoza, en los primeros días de septiembre, les serán entregadas 200 becas de material escolar a niños de esos centros escolares. De esa forma, esas 200 familias podrán ahorrar el gasto del material escolar y así destinarlo a otras necesidades.

“El verdadero futuro de estas familias y de estos niños pasa por no abandonar la educación y por aprovecharla al máximo”, ha declarado uno de los directores de estos centros. También explicaron que cualquier cantidad económica que les sea aportada no irá precisamente destinada a la formación de sus hijos porque para ellos no es una prioridad; es preferible que velemos por su educación que es la que los hará independientes en el futuro y les permitirá tener oportunidades que de otra manera no tendrían.

NOTICIAS RELACIONADAS Cáritas retoma este lunes la recogida de ropa usada en Zaragoza

Desde la fundación, con la entrega de las 200 becas de material escolar, se ayudará "a que los niños tengan lo mínimo imprescindible para poder seguir estudiando y evitar de esa forma el fracaso y el abandono escolar", se apunta en el comunicado de la Fundación Carlos Sanz.

“Pusimos en marcha esta campaña entre nuestros socios, esos que nos apoyan y nos acompañan desde hace mucho tiempo” y la respuesta ha sido espectacular, indica Carlos Sanz, que dirige la Fundación que lleva su nombre. "Somos una pequeña fundación pero tenemos una calidad humana entre nuestros socios que nos hace imparables".

"Desde la Fundación Carlos Sanz queremos agradecer la generosidad de todas las personas que han contribuido a que 200 familias lo tengan un poco menos difícil. Sabemos que están siendo días muy difíciles, pero esta situación pasará y que la salida y vuelta a la normalidad sea menos difícil depende de grandes personas que se encuentran, muchas veces ocultas de forma anónima, en asociaciones y fundaciones como la nuestra", se señala en la nota.