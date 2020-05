Diaro de un confinamiento: Gente en la calle quejándose de que hay gente en la calle

Soy muy fan de las piezas de los informativos estos días. Las hay con niños sobreactuados poniendo a Dios por testigo de que nunca más volverán a pasar hambre (de libertad, se entiende). También están las conexiones con reporteros incapaces de encontrar en sus casas una pared sin gotelé o sin su foto de primera comunión. Pero mis preferidas son las de muchísima gente en la calle quejándose de que hay muchísima gente en la calle. Sus tribulaciones (casi siempre egoístas) sobre derechos propios y ajenos me resultan hipnóticas. Razón no les falta, hay mucha gente en la calle, pero a mí me basta con que no bailen la conga de Ifema...

Mi vecina (la de la Stasi) todavía no ha salido y ella no se queja del ‘overbooking’ sino del tiempo. Le parece que hace demasiado bueno. Un pequeño apocalipsis requiere –qué se yo– una lluvia de fuego o una plaga de langostas (no de las que se comen, que ojalá). Ella cree que la primavera hace mal con estar tan reventona estos días. La puedo entender, aunque como verdadera guionista en la sombra de este diario, me gustaría que saliera. Y que se quejara. Y, claro, que me diera la tabarra con sus cuitas. Un día le dije que era ‘mi negra literaria’ y se contuvo de soltarme un bofetón, pero me lanzó una mirada tan gélida que hubiera acabado de golpe con estas flores de mayo.

Ignorando mis madrugadoras agujetas, salgo a correr. Me admira mi espíritu de sacrificio, pero a los tres minutos me pongo a pensar si he cerrado el gas. La imagen de una explosión con mi vecina volando por los aires me hace emprender la vuelta a casa. Estoy ya casi en la puerta cuando recuerdo que tengo vitrocerámica, que nunca he manejado llaves de gas, así que vuelvo a ponerme en marcha. Este ‘interruptus’ ha sido como una metáfora de la desescalada porque yo pensaba que hoy iniciábamos la fase uno, pero me dicen que no, que es la cero, o sea, que todo lo vivido hasta aquí eran preliminares. Aunque me duele, ahora entiendo que el gobierno no me haya llamado para su comité de expertos. Y eso que no saben lo peor: hace un tiempo leí un artículo sobre la listeria y les juro que pensé que sería una bacteria benigna que te volvía listo...