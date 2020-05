'Mamás nodrizas' de cachorros abandonados durante el confinamiento

La Asociación Madrinas Animalistas Rescate (Amar) de Zaragoza ha recogido durante el estado de alarma más cachorros que nunca, abandonados por "dueños irresponsables". La mayoría de los 31 perros 'rescatados' habían sido tirados en contenedores con apenas unos días de vida. "El abandono de animales es de toda la vida. Las personas que lo hacen me parecen lo peor. Y la gente no se conciencia de esterilizar a los animales para que no haya camadas indeseadas", denuncia Marisa Maturana, presidenta de esta asociación sin ánimo de lucro, cuya finalidad es buscar una casa de acogida a animales abandonados.

Durante estos dos meses de confinamiento, cinco 'mamás nodrizas' han acogido a estos cachorros hasta que se les encuentre un hogar de adopción. En sus primeras semanas de vida, han tenido que alimentarles cada dos horas con leche maternizada en lo que ellas han llamado 'operación biberón'. Una de ellas es Sheila de la Vara, que se quedó con tres y que lo hace por amor a los animales. "En muchos casos son golpeados para que se mueran y muchos no salen adelante por eso. Estos estaban dentro de un saco de pienso con agua al lado de un contenedor. Antes que hacer eso que los entreguen a una protectora, que para eso están", critica.

La Asociación de Madrinas Animalistas al Rescate de Zaragoza ha recogido 31 perros, a los que busca una casa de adopción.

Llamamiento a colaborar

Con motivo del Día de la Madre, la asociación ha lanzado un vídeo para concienciar contra el abandono y el maltrato animal y pedir ayuda económica, ya que hacerse cargo de los cachorros durante tantas semanas ha agotado el presupuesto del que disponían. "Con el confinamiento, no se han podido hacer actos para recaudar fondos, como los 'tapeos solidarios', y necesitamos dinero para pagar los gastos que tenemos. Tampoco se pueden hacer los trámites para posibles adopciones, que incluye una visita a la casa a la que van a ir para conocer a la familia y su entorno", indica Maturana.

Quien quiera colaborar lo puede hacer donando un euro al mes a través de su grupo de teaming, una herramienta 'online' para recaudar fondos a través de microdonaciones. Para quien no lo pueda hacer, les invitan a seguirles en las redes sociales para difundir la situación de los animales sin hogar. "Pueden ayudar en los traslados al veterinario o siendo casa de acogida", resalta Sheila. "Cualquier ayuda es buena", añade la presidenta de Amar.