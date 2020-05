Lambán exige adelantar la desescalada en "la mayor parte de Aragón” desde el día 11

El presidente aragonés. Javier Lambán, ha defendido este domingo que la desescalada se adelante en la "mayor parte” de la Comunidad, de modo que el día 11 se aplique ya directamente la fase 2 prevista por el Gobierno dos semanas después. A su juicio, sería “injusto” aplicar el criterio provincial impuesto cuando la incidencia de la pandemia es “ínfima” en el medio rural. Y para ello ha sostenido que el 76% de los municipios aragoneses ocupan el 73% del territorio y tan solo el 11% de la población. “Apenas tiene una densidad de 4,37% de habitantes por km², un desierto demográfico”, ha sentenciado.

Esta es la tesis que la DGA trasladará la semana que viene al Gobierno a la hora de ajustar la propuesta, en la que Lambán quiere que se tenga en cuenta la “dualidad” de Aragón, con una capital que acumula más de la mitad de la población y ha concentrado la incidencia de la pandemia y los pueblos que sufren la despoblación. “Sería una injusticia que las zonas deprimidas demográficamente tuvieran que esperar a Zaragoza”, ha aseverado.

La crisis sanitaria empieza a dar una tregua en Aragón. Así lo demuestran los datos oficiales de Salud Pública, que no ha registrado ningún fallecimiento por coronavirus en las últimas 24 horas, lo que supone un respiro tras 46 días consecutivos en los que no ha dejado de crecer el número de muertos. No obstante, esta enfermedad se ha cobrado la vida de 761 personas en Aragón desde que se notificó el primer muerto el pasado 6 de marzo.

Lambán ha llegado aún más lejos al asegurar que la plena actividad se podría “reanudar ya” en las zonas rurales, aunque ha planteado que se tenga en cuenta la incidencia de la enfermedad por zonas sanitarias para aplicar la fase 2 y no la 1 el próximo día 11 en Aragón. “La baja densidad de población debería ser una oportunidad”, ha apostillado.

En esta línea, ha planteado que la desescalada en el sector turístico empiece por las casas rurales porque, a su juicio, “no pasa nada” porque las familias que han pasado unidas el confinamiento puedan ocuparlas.

El adelanto de la desescalada ha sido uno de los principales mensajes que ha lanzado el presidente aragonés al término de la octava videoconferencia de presidentes autonómicos con Pedro Sánchez, al que ha advertido de que los 16.000 millones comprometidos para las autonomías se quedan cortos dado el “destrozo” sobre las haciendas locales que va provocar la pandemia. Por ello, ha sostenido que deberán llegar “muchas más entregas”, independientemente de valorar “positivamente” esta inyección.

Lo que no ha podido concretar es el reparto más allá de decir que Sánchez ha anunciado que dos tercios del dinero se ingresará en el segundo semestre, dado que los detalles los pretende dar este lunes la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a los consejeros. No obstante, Lambán ha adelantado que Aragón exigirá que en el reparto se tenga en cuenta el coste real de los servicios y no solo la población.

Aragón incumplirá el objetivo de déficit para no recortar servicios

En esta línea, ha apuntado que Aragón incumplirá el objetivo de déficit, fijado ahora en el 0,2%, porque, ha añadido, no está dispuesto a aplicar recortes en sanidad, educación y servicios sociales. “Es mucho más importante atender debidamente a los ciudadanos que cumplir con normas financieras estrictas”, ha sostenido antes de reclamar que se convoque el Consejo de Política Fiscal y Financiera para debatirlo.

Igualmente, Lambán ha trasladado de nuevo la necesidad de que las entidades financieras autonómicas, como es el caso de Sodiar y Avalia, puedan conceder préstamos ICO a los autónomos y hosteleros de Aragón “porque no les llega el crédito”. El líder socialista ha criticado directamente la actitud de los bancos a los que todos los españoles rescataron con una inyección de más de 50.000 millones hace diez años por una crisis que las propias entidades provocaron. “No están siendo suficientemente colaborativos con el propósito del Gobierno de insuflar liquidez a pymes y autónomos”, ha aseverado antes de lamentar que destinen el dinero del ICO “en una praxis perversa” a clientes seguros y para refinanciar préstamos.