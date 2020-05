Diario de un confinamiento: Una distopía en el universo ‘runner’

Por alguna extraña grieta en la curva espacio-temporal se cuelan las carcajadas. Son de mi ‘yo del pasado’ cuando se entera de que me levanto un domingo a las seis de la mañana para salir a correr. Encanado está, oigan. Escucho cómo me insulta y todo: "¡Ridículo!", "¡Distópico!", me dice el muy canalla. Mi ‘yo del presente’ le explica que así es "la nueva normalidad" y mi ‘doppelgänger’ aún se ríe más fuerte.

Estoy madrugando para ir a correr y he visto cosas que no creerían. ¿Naves ardiendo más allá de Orión? No, peores. ¡Juraría que he coincidido con Kim Jong-un haciendo ‘running’ en el parque de Las Delicias! Pero no me hagan mucho caso porque tengo ‘antecedentes’. El pasado verano creí ver al Papa emérito en Salou y hasta fui a pedirle una foto, cuando ya a su lado me di cuenta que no era sino un turista alemán barrigudo y con un bañador de leopardo. Qué apuro.

Intento ir al trote pero las seis semanas de inactividad pesan como una losa. Me parece también identificar a Rajoy con su forma de "caminar rápido" viniendo de frente, pero resulta que es mi triste reflejo en un escaparate. Vuelven las carcajadas de mi ‘yo del pasado’, y eso que creo haberle hecho un homenaje con mi chándal de esta mañana: no me lo ponía desde 1986. Es de tactel, en colores flúor, como los que llevaba Jesús Gil. También Imperioso tenía uno así. Mucho Decathlon y mucho Kalenji estoy viendo en estos primeros esprines, así como su buena dosis de de riñoneras y gorras de Caja Rural. Todo un cuadro.

Al final le vamos a dar la razón retrospectiva a Mercedes Milá cuando decía aquello de que en un encierro todo se magnifica. Casi 50 días llevábamos a cal y canto, venga a procrastinar ese listado de propósitos de ‘Encierro Nuevo’ que hicimos el 15 de marzo. ¿No les pasa que ahora que llega la desescalada creen que no han hecho nada de provecho? Yo, salvo coquetear con trastornos obsesivos compulsivos y pensar en cócteles con lejía y amoniaco, no puedo aportar gran cosa. Bueno, también he reflexionado acerca de esa incómoda ‘r’ en la palabra procrastinar y he tratado de planchar un chándal, que –como he dicho– es de tactel...