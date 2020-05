Diario de un confinamiento: Elena Francis y el zodíaco pandémico

Hoy tengo el cerebro licuado. Como bien suponen, la culpable es mi vecina. Es una tortura entrar y salir de casa. Es imposible zafarse: está pegada a la mirilla y siempre te engancha. ¿Alguno sabe el teléfono del Tribunal de La Haya?

Hoy me ha puesto la cabeza como el bombo de Calanda con el tema de los horóscopos. Siempre les ha tenido fe ciega, pero estos días algunas cosas no terminaban de cuadrarle. El martes le ponía que era una jornada "propicia para encontrar la horma de tu zapato", pero no pudo salir de casa y, además, cuando lo hace es con babuchas deformes. El jueves el horóscopo le decía que llegaba "una época de gran beneficio económico", pero ella es pensionista y la cosa no pinta bien. "Habrán querido poner beneficios ecológicos porque he plantando unas petitas de calabaza y están tirando". Es muy tierna cuando se engaña.

Me pregunta mi signo para que le diga si el gurú zodiacal acierta o no. "Aries, –comienza a leerme con voz de Elena Francis–. No te encierres en tu mundo interior. Sal a la calle, disfruta y regala abrazos". Jajaja. Tócate las pepitas de calabaza. Haré lo que dice, pero... y la multa ¿quién me la paga? Trata de convencerme de que hay un desajuste astrológico porque, en realidad, falta ‘ofiuco’, algo así como un signo oculto y desterrado. Me pregunta cuál es mi ascendente y no puedo sino contestarle que, siempre, el Real Zaragoza.