"Sin querer ser agorero, me parece que 2020 va a ser un año perdido"

Manuel Grande es el responsable de la federación de Construcción de UGT en Aragón. Se trata de un sector que emplea a 34.000 personas en la Comunidad, 12.000 de las cuales son autónomos.

"Lo peor que hay para el sector de la construcción, especialmente en la privada o residencial –que supone aproximadamente el 80% de los empleados de la construcción en Aragón–, es la incertidumbre. Muchos proyectos se han parado y ahora mismo se está trabajando a medio gas, con el freno de mano puesto. Por ejemplo, todavía no se han habilitado protocolos para trabajar en las reformas dentro de las casas, un capítulo que supone mucho empleo", lamenta.

La obra pública tampoco se ha librado del impacto. "Estaba comenzando a despegar y se ha frenado. Lo malo de estos procesos no es que se retrasen un mes, sino la incertidumbre que antes he mencionado. Sin querer ser agorero, me temo que este va a ser un año perdido", señala.

Al contrario que en otros sectores, los ERTE no son tan socorridos. "Somos un sector que, a nada que tiene el menor atisbo de crisis, lo que hace es despedir. Cuando se puedan presentar demandas en los juzgados, va a haber una avalancha de despidos", advierte.

Grande comparte sus ideas para aliviar la crisis en ciernes: "Una de las medidas es la construcción de viviendas de VPO a precios que pueda asumir el común de los mortales. En ciudades como Zaragoza hay suelo para hacerlo. También habría que apostar por la rehabilitación con criterios bioclimáticos. Tenemos un parque de vivienda envejecido que habría que hacer más eficiente energéticamente. Y otro nicho muy claro es la construcción de apartamentos tutelados con servicios para la gente mayor. Todos estos proyectos absorberían mucha mano de obra".