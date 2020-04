"Hasta final de año me temo que vamos a vivir una situación complicada"

Raquel Torcal trabaja en Primark, empresa que se ha visto forzada a cerrar las puertas como consecuencia de la pandemia.

"La empresa se encuentra dentro de las actividades no esenciales, así que cerró un día antes de decretarse el estado de alarma. Actualmente nos está complementando la prestación por desempleo hasta el 100% de nuestro sueldo mensual, no descontando días de vacaciones, ni descontando la cantidad de las pagas extras que pertenecen al tiempo que los contratos de trabajo estén suspendidos. Así que es de agradecer", explica.

En espera de retomar su actividad comercial, Torcal hace hincapié en la necesidad de intensificar las medidas sanitarias para salir de esta situación. "Sin duda, es necesaria la realización de test para poder saber realmente la incidencia de la enfermedad en la población y que los contagios no vuelvan a dispararse. Todos debemos concienciarnos con las medidas de higiene y distanciamiento social para conseguir que los casos desciendan, que es la única forma en la que podremos recuperar una cierta normalidad y que todo vuelva a ponerse en marcha".

Y desgrana la hoja de ruta inminente: "Según las fases de la desescalada, probablemente en un mes mi empresa pueda volver a abrir, pero teniendo en cuenta las medidas que se van a implantar, no vamos a poder volver todos o no al menos con las horas que realizábamos antes del estado de alarma. Hasta final de año me temo que será una situación complicada".

Torcal empleará hoy su balcón y las redes sociales para "homenajear a todos los trabajadores. A los que nos hemos tenido que quedar en casa, a los que llevan durante toda esta crisis sanitaria al pie del cañón y a los que ya no están".