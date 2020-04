Diario de un confinamiento: Literatura universal y unos ganchitos

Estoy a punto de alcanzar la caja cuando compruebo que con mi cesta de la compra podría hacerse un menú escolar de Isabel Díaz Ayuso. Todo lo que llevo es susceptible de meterse en una exitosa piñata de cumpleaños. No quiero dar una mala imagen a las cajeras, así que reculo unos metros y echo algo verde para disimular. Kale. ¿Pero esto se come? Creo que lo guardaré para ponerlo como musgo en el belén la próxima Navidad. Me llega el turno. La cajera va pasando mis Doritos, Panteras Rosas, la botella de Champín (no me crean un alcohólico), los Jumpers, los seis paquetes de palomitas...

Me sonrojo un poco y estoy por explicarle que en realidad como sano, que "tengo un minihuerto en la terraza de casa", pero dudo que me creyera. Y eso que fui de los que hace unos años secundó aquella fiebre de los huertos urbanos pero, al comprobar que no crecía la lata de atún que había plantado, desistí.

La excusa de tener un huerto en la terraza es tan vaga como la de un colega que sigue yendo a trabajar presencialmente. El otro día se le pegaron las sábanas y cuando ocupó su puesto de trabajo dijo: "Perdón, es que había mucho tráfico". Jajajaja. ¡Con las calles desiertas en mitad de la pandemia!

Por suerte parece que todo va a cambiar y que ya a partir de mañana podremos salir, incluso, a hacer deporte. Dicen que lo dividirán por edades o franjas horarias y eso nos obligará –ojo– a enfrentarnos a nosotros mismos: yo aún me debato entre creerme joven y ponerme a hacer ‘running’ o pasear en las horas centrales del día, con tacataca postizo y a mi marcheta.

Vale que no he comido bien y que tampoco me he ejercitado lo que debía, pero la pena más grande es que con el alimento espiritual he estado poco acertado. El primer día de encierro me dispuse a leer ‘los clásicos’ y quise empezar por ‘Cien años de soledad’, empeño que abandoné enseguida porque el título me pareció el idóneo para un aislamiento por mucho que Macondo sea un estado de ánimo...

Después lo intenté con ‘Guerra y paz’, que son como 1.900 páginas de manual de autoayuda, pero también claudiqué. Iba a seguir con ‘Los miserables’, pero pensé que iría sobre debates en el Congreso, así que lo dejé y, por fin, me puse con... las memorias de Pitita Ridruejo. Está muy bien. Y sale la Virgen, pero no les haré ‘spoiler’.