Horarios de los supermercados en el puente de mayo 2020: de Mercadona a Lidl

Dos de los festivos más cercanos en el calendario de cada año en Aragón son el Día de san Jorge y el Día del Trabajo: apenas 8 días entre la celebración del patrón de la tierra aragonesa y el día en que los trabajadores celebran serlo tomándose una jornada libre. A diferencia de lo ocurrido hace unos días, aquí no hay error posible; el festivo lo es para el entorno laboral y el escolar, no hay día lectivo ni laborable entre el festivo y el fin de semana -San Jorge cayó en jueves, el 1 de mayo de 2020 es viernes- y los primeros matices al confinamiento tras el plan anunciado el martes 28 por el Gobierno no se aplican aún el 1 de mayo. Los horarios de los principales establecimientos de alimentación el viernes 1 son los habituales en un festivo cualquiera; igualmente, permanecerán cerrados los que suelen hacerlo en jornadas incluidas en el calendario festivo. Hay algunas novedades, como los llamados ‘chinos’, que en su mayoría cerraron sus puertas antes del confinamiento forzoso y que están volviendo a abrir poco a poco en estos días, con sus horarios extendidos de costumbre.

Horarios de los supermercados

Mercadona

Las tiendas de la cadena van a estar cerradas el viernes 1 por el Día del Trabajo, y también el domingo 3: no suele abrir nunca en festivos, pero sí lo hará el sábado, también como de costumbre. Se mantiene por ahora el horario habitual durante la cuarentena en los días de apertura: de 9.00 a 19.00 de lunes a sábado.

Eroski

Desde el pasado 19 de marzo, todos los supermercados e hipermercados Eroski abren de 9.00 a 20.00 de lunes a sábado. El 1 de mayo cierran; no suelen abrir nunca en festivo.

Simply y Alcampo

Las tiendas de horario especial Simply Store abren de 7.00 a 22.00 cada día, incluyendo festivos; eso quiere decir que abren este viernes 1 de mayo, con los precios de horario de conveniencia -un poco más caros- durante todo el día. Los Simply City abren estos días de confinamiento en horario de 9.00 a 20.30, pero van a estar cerrados el 1 de mayo. Los Alcampo abren de 9.00 a 21.00 y cierran este 1 de mayo.

Carrefour

Cierra el viernes 1 de mayo. La apertura comercial en estos momentos es de lunes a sábado de 9.00 a 21.00, cierre domingos y festivos.

Día (y La Plaza de Día)

Los establecimientos de la marca cierran el 1 de mayo. Día y La Plaza abren de 9.00 a 19.00 de lunes a sábado desde el establecimiento del estado de alarma.

El Corte Inglés

Los centros atienden de 10.00 a 20.00 de lunes a sábado en estos momentos, únicamente en áreas de supermercado y productos de primera necesidad. El viernes 1 de mayo, como ocurriera el pasado 23 de abril, solamente se abrirá el aparcamiento para recoger pedidos de click&car.

Lidl

Cierra el viernes 1 de mayo. La apertura es de 9.00 a 20.00 de lunes a sábado durante el estado de alarma.

bonÀrea

Las tiendas de la firma catalana abren este viernes 1 de mayo de 10.00 a 14.00. También estarán abiertas el domingo 3 en el mismo horario.

Mercado Central de Zaragoza

El flamante nuevo Mercado Central de Zaragoza estará abierto el sábado, en su horario habitual durante la pandemia: de 9.00 a 15.00.

Última hora sobre el coronavirus en Aragón.