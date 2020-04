Las Cortes instan a la DGA a realizar test en todas las residencias de Aragón

Las Cortes han aprobado este miércoles por unanimidad una Proposición no de Ley presentada por Vox por la que instan al Gobierno de Aragón a realizar en todas las residencias públicas y privadas de la tercera edad pruebas diagnósticas del coronavirus, tanto a residentes como a empleados.

También que se aisle a los casos positivos de los mayores sanos, que se aumente la protección de los sanitarios y auxiliares de estos centros y se les proporcionen los materiales de protección adecuados y que se aumente el control sanitario de estos centros de la tercera edad, además de incorporar los medios tecnológicos que permitan la comunicación con sus seres queridos.

La Proposición no de Ley ha contado con el apoyo de los grupos que apoyan al Gobierno (PSOE, Podemos, CHA y PAR) después de que el diputado de Vox, David Arranz, haya aceptado las dos enmiendas propuesta por estas formaciones para darle el visto bueno, así como de IU, Cs y PP.

Arranz ha respondido a las criticas vertidas por otros grupos en el hemiciclo acerca del "sensacionalismo" de su exposición de motivos, en la que se apela a la situación de "abandono" de los mayores residentes en estas instalaciones, diciendo que se redactó el 26 de marzo y ha aceptado las enmiendas propuestas porque "no desvirtúan" el fin de su proposición, al tiempo que ha pedido que "no se deje de hacer todos los test y no se pierda de vista a los asintomáticos".

Desde el PSOE, Pilimar Zamora, ha asegurado que tiempo habrá para evaluar la gestión y los datos en las residencias, ha pedido "empatía" a Vox y ha defendido que en la realización de test se ha actuado conforme a los protocolos del Ministerio, toda vez que ha pedido que se introdujera en el primer punto sobre la realización de test" la coletilla de "y otros procedimientos que articule el departamento de Sanidad".

Por Podemos, Erika Sanz ha recordado que los test se están "intensificando" y se van a hacer en los Centros de Salud y ha pedido a los partidos de la oposición que se asemejen más "a la sociedad", que actúa "bien" mientras estas formaciones "crispan, atacan y fabrican bulos" frente a un Gobierno que trata de hacer frente a una pandemia global.

Carmen Martínez, de CHA, ha pedido que la Proposición de Vox se adecuara a la sociedad "aragonesa", donde no se han dado las situaciones descritas en su exposición de motivos, y desde el PAR, Esther Peirat ha apuntado que compartía el fondo "pero no el tono" de esa proposición no de ley.

Álvaro Sanz, de IU, ha lamentado el uso "torticero" y la "supuesta intencionalidad" al referirse Vox al abandono de mayores, mientras que Loreto Camañes, de Cs, ha calificado como "prólogo de una novela de Stephen King" la intervención del portavoz de Vox, aunque ha apoyado el texto por considerar que todavía hoy "muchas medidas siguen siendo insuficientes".

Marian Orós, del PP, ha enfatizado que las residencias de Aragón han sido "un verdadero escudo social y sanitario para todos" y ha valorado el cambio de posición del Ejecutivo aragonés respecto a la realización de test en todas las residencias y centros sociosanitarios de la comunidad, al tiempo que ha reclamado que se hagan de forma "masiva" en la sociedad para aportar "seguridad y certeza".

Los diputados de las Cortes han aprobado después otra Proposición no de Ley relativa a las residencias y presentada por el PP, también enmendada por las cuatro formaciones que configuran el cuatripartito, en la que se insta a garantizar el suministro de material de protección individual, de medicamentos y de termómetros digitales a todas las residencias.

También garantizar que se distribuyan y hagan con urgencia los tests diagnósticos para profesionales y residentes y que se incorpore apoyo psicológico específico para atender las necesidades del personal y residentes, así como la comunicación con las familias.

Que se garantice el refuerzo del personal socio sanitario en los casos que sea necesario, se traslade a los centros hospitalarios de a los mayores infectados o con síntomas que presenten más riesgo y a los centros intermedios a los mayores infectados que presenten menor gravedad y que se impulsen ayudas económicas vinculadas al mantenimiento del empleo.

La proposición se ha aprobado por unanimidad después de que se haya aceptado la enmienda del cuatripartito que las ayudas económicas para este sector se aborden en la mesa técnica para la recuperación social y económica de Aragón.

Una cuestión que "no acaba de convencer" a Vox, según ha expresado su portavoz, David Arranz, donde se pueden tratar con "mayor secretismo" asuntos parlamentarios.

También se ha aceptado por parte del PP la eliminación en el texto inicial de la referencia al suministro de respiradores, de los que no se hace uso en las residencias y sí en hospitales.