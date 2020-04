El campo se interesa por el teletrabajo

Los agricultores y ganaderos son de los escasos colectivos que en estos días de confinamiento de la sociedad pueden seguir saliendo a la calle. Su actividad, proporcionar alimentos a los ciudadanos, se considera esencial y por eso su trabajo no ha cesado desde que el pasado 14 de marzo el Gobierno central decretara el estado de alarma para frenar la expansión del coronavirus.

Sin embargo, los profesionales del campo están mostrando en este tiempo de pandemia un interés creciente por aquellas tecnologías que les permiten teletrabajar y reducir así algunos de sus movimientos. "Se está más tiempo en casa, así que también están dedicando más tiempo a buscar alternativas y soluciones digitales con las que se pueden controlar el estado de los cultivos sin tener que desplazarse a la explotación". Quien habla es Cristian Aldaz, uno de los impulsores de la empresa ejeana Paintec, que ofrece innovadoras soluciones de agricultura de precisión, y que ha visto cómo se disparaba el interés de los profesionales agrarios a sus más avanzadas herramientas. Su más novedosa herramienta, A3 Paintec, una app que permite gestionar en cualquier dispositivo móvil toda la información de la explotación a través de los datos obtenidos con drones, sensores y satélites, ha incrementado más de un 24% el número de visitas y solicitudes en las que los agricultores quieren saber cómo pueden utilizar esta herramienta que no solo les permite reducir costes sino también limitar los movimientos en estos tiempos de pandemia.

"Nos han llegado propuestas hasta de Guatemala, pero ahora mismo no podemos dar respuesta a esas solicitudes, porque no solo ofrecemos un servicio digital sino que hay que atender las singularidades de cada país. Por eso en estos momentos nos estamos centrando más en el ámbito nacional", detalla Aldaz.

En opinión del joven empresario, la excepcional situación actual está contribuyendo a "descubrir este tipo de tecnologías", que, según una encuesta realizada por la propia empresa, apenas utiliza de manera habitual el 7,1% de los agricultores. "Pensamos que este momento beneficiará el uso de este tipo de aplicaciones, porque la falta de penetración responde en la mayoría de las ocasiones a cierta resistencia al cambio, porque no se tiene seguridad de su utilidad", explica este emprendedor. Y se muestra convencido de que «ahora que el sector ve que tiene alternativas para suplir la presencia en el campo, la comience a utilizar y la integre en su rutina una vez que terminen las restricciones".

Actividad comercial, parada

Pese a todo, y como sucede en todas las actividades económicas, Paintec también se ha visto salpicado por la crisis del Covid-19 y el impacto que supone en su trabajo las medidas establecidas por el Gobierno para poner freno a la propagación del virus.

"Tenemos que realizar nuestra actividad en el campo, pero ahora hay que pensar mucho los movimientos, por lo que vamos agrupando tareas para tener que no hacer más desplazamientos que los realmente necesarios", explica Aldaz. La operativa de la empresa también se ha complicado. Como ejemplo destaca que tenían que viajar a Valladolid para realizar unos vuelos de drones en la explotación de un cliente pero el estado de alarma se lo ha impedido. "No podemos estar con el productor, no podemos visitar la finca y el trabajo que teníamos que hacer lo hemos ido supliendo con operadores de drones de la zona para que nos pudieran pasar la información y analizarla", destaca.

Lamenta también que toda la actividad comercial "está totalmente parada al 100%, porque aunque el campo sigue activo no recibe visitas". Y lo lamenta porque a le preocupa "cómo va a penalizar este parón a Paintec", no tanto este mes, sino "cuando comience la campaña de viña", uno de los cultivos en el que la empresa está introduciendo su tecnología. "No podemos salir a vender, pero tampoco sabemos cómo van a reaccionar nuestros clientes cuando esta situación remita o termine", detalla Aldaz.

Los impulsores de Paintec temen además que su actividad comercial pueda retomarse cuando ya hayan pasado uno o dos meses de campaña."Todo eso se habrá perdido ya pues aunque nos contraten será para un servicio de media temporada", afirma.

Aldaz reconoce que "es una pena", porque Paintec había entrado en 2020 "con muy buena racha". De hecho presentaron a finales de febrero su plataforma en FIMA con muy buen resultado. "Tenemos un buen producto y veíamos que podíamos crecer en negocio. Ahora se nos ha cortado en seco", lamenta.