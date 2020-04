El TSJA otorga el 99% de reducción de jornada a otra policía para cuidar a su hijo enfermo de cáncer

Una policía nacional podrá dedicarse en pleno al cuidado de su hijo de 18 meses enfermo de cáncer y mantener íntegro su salario mientras dure esta difícil situación que le ha llevado a pedir una reducción del 99% de su jornada.

El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha dado la razón a esta funcionaria con destino en Zaragoza, en detrimento de la Dirección General de la Policía, quien le denegó el permiso y le autorizó solo a reducirse la jornada un 50%. La madre consideró insuficiente ese tiempo para cuidar de su hijo en las circunstancias actuales, dado que también tiene otro de 6 años y su marido sigue trabajando para mantener los ingresos, y recurrió la decisión.

Ahora, como ya ha ocurrido con otros funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía en situaciones parecidas, el TSJA entiende que no acceder a su solicitud causaría un "perjuicio de difícil reparación" tanto a ella como a su hijo. Por el contrario, indica que la administración, representada por la Abogacía del Estado, no aduce qué "perjuicio irreparable" ocasiona a los intereses públicos no el concederle la reducción de jornada. por eso, afirma que es "perfectamente factible" asumir la pretensión de la policía, cuyos intereses defiende el abogado de Jupol, Marco Antonio Navarro.

NOTICIAS RELACIONADAS Un policía nacional de Zaragoza logra una reducción de jornada del 99% para cuidar a su hijo con cáncer

La Sección Primera de lo Contencioso-Administrativo del TSJA añade que a la situación de enfermedad del hijo se suma la provocada por la pandemia de Covid-19, que obliga a extremar los cuidados y precauciones para que el niño no se pueda contagiar.

"Se ofrece con toda su evidencia el perjuicio derivado de la no adopción de la medida solicitada y la plena justificación de lo solicitado (...)", recoge el auto judicial e insiste que frente a esta conclusión, la administración no manifiesta que menoscabo de imposible o difícil reparación se ocasiona al interés público.

El auto subraya que la naturaleza de este tipo de permiso laboral permite su ampliación más allá del 50%, y explica que el hecho de que fije ese porcentaje determina un "mínimo", no un "máximo", con lo que se puede llegar a un mayor porcentaje del fijado por la propia administración.

En octubre del año pasado, el TSJA ya dio la razón a otro agente del CNP destinado en Zaragoza y le concedió el 99% de reducción de su jornada laboral para poder cuidar de su hijo de 2 años con leucemia y de otro niño de 4 años. La tarea la compartía con su mujer, trabajadora autónoma y en ese momento de baja médica precisamente por la situación que estaban atravesando.