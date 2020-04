Los taxistas de Zaragoza dedican el aplauso a los residentes y trabajadores de Atades

Cuando el reloj marcaba las 20.00 en las ventanas y balcones se han escuchado las palmas de los ciudadanos, como cualquier otro día más. También se han sentido a pie de calle, en un rincón del zaragozano barrio del Actur. Más de 30 taxistas han mostrado su apoyo y cariño a los 45 residentes que llevan confinados más de 40 días en el Centro Integra Aragón de Atades, ubicado en la calle de María Zayas, junto a Gardeniers. De esta forma han reconocido también la labor de los cerca de 80 trabajadores que les acompañan.

Este gesto lo han hecho extensivo al trabajo del resto de centros de Atades. El servicio también continúa en los complejos de la Ciudad Residencial Sonsoles de Alagón y el Centro Ocupacional y Residencia Santo Ángel.

"Emociona aplaudir y ver cómo la gente llora, se emociona desde sus ventanas, residencias…"

Esta iniciativa ha surgido de un grupo de taxistas que cada día aplauden la labor de personas anónimas de servicios esenciales como sanitarios, bomberos, policías o trabajadores de residencias, además de vecinos altruistas. "Emociona aplaudir y ver cómo la gente llora, se emociona desde sus ventanas, residencias… y es muy gratificante ver cómo los niños te aplauden y gritan", confiesa Raúl Izcara. Él es uno de los promotores, quien tiene una vinculación especial con la asociación.

Más información Última hora del coronavirus, en directo

"Se lo merecen por todo lo que están haciendo con las personas con discapacidad intelectual"

Socio de esta entidad, tenía un hermano con discapacidad intelectual en la residencia en cuya puerta han aplaudido esta tarde. "Hace siete años falleció mi hermano, desde entonces no me he atrevido a acercarme, pero ahora creo que es el momento, se lo merecen por todo lo que hicieron por nuestro hermano y por todo lo que están haciendo con las personas con discapacidad intelectual", ha explicado este taxista.

NOTICIAS RELACIONADAS Se reanudan las obras del nuevo colegio de educación especial de Atades

Un gesto, en un momento complicado, con el que quiere, de forma particular y como colectivo, agradecer y devolver el cariño que recibió su hermano, además de reconocer el trabajo de Atades. Además, muchos de los taxistas que se han acercado a las puertas de la residencia, se han convertido en voluntarios durante esta crisis sanitaria, ya que ayudan con cualquier tipo de acción que se les demanda.

El aplauso de los taxistas ha sido reconocido por los trabajadores y residentes de Atades, quiénes también les han respondido desde sus ventanas para agradecer el trabajo que hacen por la sociedad durante el confinamiento.

La actualidad del Covid-19, minuto a minuto.

Toda la información sobre el coronavirus, en HERALDO.

Apúntate a nuestro boletín y recibe en tu correo las últimas noticias, claves y datos sobre el coronavirus.