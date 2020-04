Un Juzgado ordena el depósito definitivo del Códice de la Corona de Aragón en el Archivo Histórico de Huesca

La magistrada del Juzgado de Instrucción número 4 de Huesca, Cristina Salueña Baquedano, ha ratificado el informe de la Fiscalía de Huesca y ha ordenado que el Códice de Doña Blanca de Aragón quede en situación de depósito definitivo en el Archivo Histórico Provincial de Huesca. El manuscrito del siglo XIV fue expoliado en la Guerra Civil del Monasterio de Sijena.

De este modo, la magistrada ha entendido en su auto que la pieza no puede ser devuelta a la editorial pamplonesa que ofrecía su venta al Gobierno de Aragón por ser parte del tesoro artístico del Real Monasterio de Sijena y, por lo tanto, un bien con el que no se puede comerciar ni estar en manos de un particular.

Según el abogado del Ayuntamiento de Villanueva de Sijena, Jorge Fernando Español, en febrero de 2019 la editorial pamplonesa ofreció en venta el códice por 40.000 euros al Gobierno de Aragón, dejándolo depositado temporalmente en el Archivo Histórico Provincial de Huesca.

El director del Archivo, Juan José Generelo, al pasar el plazo y observar que el Ejecutivo no tomaba "decisión alguna", redactó junto al doctor en historia, Juan José Nieto, la correspondiente denuncia que fue presentada ante la Brigada de Patrimonio Histórico de la Policía Nacional en Zaragoza.

Por este motivo, el Ayuntamiento de Villanueva de Sijena puso en marcha una investigación dirigida por el inspector Fernando Sánchez, por la que se intervino el manuscrito decretando su depósito provisional en el Archivo Histórico hasta que terminase la investigación penal y se archivó el asunto al considerar que no había responsabilidades penales.

El abogador pidió al Juzgado que no se devolviese el códice al particular que lo ofrecía en venta y quedase en manos del Gobierno de Aragón y del Ayuntamiento en concepto de depósito definitivo en el Archivo Histórico Provincial de Huesca.

En ese momento se personó el Gobierno de Aragón que solicitó la misma medida y posteriormente lo hizo la Fiscalía de Huesca que redactó un informe en el que entendía que estaba plenamente justificado que el códice no se devolviese al particular que lo tenía, al ser parte indivisible del tesoro artístico del Real Monasterio de Sijena.

Finalmente, la magistrada del Juzgado de Instrucción número 4 de Huesca ha decidido ahora que el manuscrito quede en situación de depósito definitivo en el Archivo Histórico Pronvincial de Huesca, sin perjuicio de las acciones que el particular quiera entablar ante la jurisdicción civil si insistiese en mantener su propiedad.