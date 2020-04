Habrá autobuses para desplazar a los trabajadores del campo y evitar así la pernoctación en las zonas de recogida

El consejero de Agricultura del Gobierno de Aragón ha explicado este viernes que el Ejecutivo trabaja para facilitar la disponibilidad de mano de obra en la campaña de recogida de la fruta. Lo hará poniendo a disposición de las Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas (OPFH) líneas de autobuses para transportar a los trabajadores desde su lugar de residencia hasta los municipios y las fincas en las que tiene que realizar su labor. Como ya está establecido en los decretos que regulan las restricciones de movimientos, el vehículo solo irá ocupado en un tercio de su capacidad y los usuarios, ha señalado Joaquín Olona, tendrán que disponer de contrato de trabajo, vivir en localidades de más de 5.000 habitantes y que se encuentren a una distancia superior a los 50 kilómetros de la explotación frutícola.

“No se trata de desplazar a posibles trabajadores sino solo a aquellos que ya han sido contratado”, ha matizado el consejero, que ha insistido en que con esta medida se pretende que los empleados en el sector frutícola mantengan su residencia y pernocten en su domicilio habitual para evitar así la necesidad de proporcionarles alojamiento.

Fuera de esta medida, que estará operativa en la primera quincena de mayo, quedan aquellos productores que no pertenecen a una OPFH y a los que el consejero a animado a que “no esperen más” para integrarse en este tipo de asociaciones. “Llevamos años predicando que esta es la figura a la que tienen que acogerse el sector, caracterizado por una grave dispersión por lo que no tendría sentido que en un momento como el actual no fueran las que protagonicen esta posibilidad. Yo digo a los productores que se animen y se integren en ellas cuanto antes, que ahora es el momento”, ha explicado.

El consejero de Agricultura ha aprovechado también su intervención para realizar un llamamiento a los ciudadanos, a los que pidió, ahora que el campo ofrece posibilidades de empleo, a considerar la actividad agraria “sin prejuicios” y como una posibilidad laboral “tan digna como cualquier otra”. “Me gustaría que se desterrara la palabra temporeros, porque tiene un sentido peyorativo, y que se dejara de atribuir este tipo de trabajos a determinados colectivos, hay que dar un reconocimiento a esta profesión, más en este momento en el que el sector ha demostrado su papel esencial para garantizar el bienestar de la sociedad”, ha insistido.

Olona ha dejado claro que al Gobierno de Aragón no le corresponde organizar la recogida de la fruta y ha recordado que para los desplazamientos, para mantener la distancia social, para organizar la campaña y para cumplir con las medidas de seguridad y sanidad en el trabajo existen ya protocolos aplicables para todas las empresas. “Claro que estos crean problemas y sobrecostes, pero con el resto de las actividades productivas, alguna de las cuales incluso se han visto obligadas a cerrar”, ha zanjado.

Ley de protección y modernización de la explotación familiar

Durante su comparecencia, el consejero de Agricultura ha anunciado que ya se ha puesto en marcha el proceso de consulta pública para la elaboración de una Ley de Protección y Modernización de la Explotación Familiar. Una iniciativa que ya había anunciado al comienzo de la legislatura y que ahora se hace más necesaria que nunca, ha señalado Olona. Porque, como ha repetido en distintas ocasiones, si las explotaciones familiares, “el modelo de producción de alimentos imperante en todo el mundo y que en el caso de Aragon supone además un pilar fundamental para el medio rural” ya eran antes las más vulnerables dadas sus dificultades de acceso a la financiación, a las tecnologías, a los mercados… “ahora su situación podía agravarse todavía más ante el descenso general de la demanda agroalimentaria que se prevé”. Por eso, toca ahora asegurar el eslabón más débil de la cadena (los agricultores y ganaderos) y tomar medidas para que este modelo agrario “no se vea dinamitado con las crisis económicas que llega tras la crisis sanitaria”, ha puntualizado.

Este proyecto de ley tiene como objetivo claros y concretos, entre ellos, ha avanzado Olona, determinar qué se entiende por explotación familiar, potenciar la figura del agricultor profesional, favorecer el relevo generacional mediante la incorporación de jóvenes y, sobre todo, propiciar la presencia de la mujer en el sector, en el que actualmente apenas representa el 20% de los activos.