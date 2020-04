UGT y CC. OO. piden un protocolo de seguridad para los trabajos en el campo

Que ante el Covid-19 los temporeros en el campo, durante la recogida de la fruta, y en el resto de la campaña, puedan trabajar con las mismas condiciones de seguridad que tienen en sus fábricas los trabajadores de la automoción, la química o cualquier otro sector industrial. Ni más ni menos. Eso es lo que le pidieron ayer los secretarios Generales de las Federaciones de CC.OO. Industria y UGT FICA, Ana Sánchez y José Juan Arceiz, acompañados de los secretarios generales de ambos sindicatos, Manuel Pina y Daniel Alastuey, respectivamente, al consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno aragonés, Joaquín Olona.

Ana Sánchez explicó que dicha reunión responde a la "preocupación de las organizaciones sindicales ante la insistencia pública de las organizaciones agraria de flexibilizar el Decreto" establecido para la contratación de este tipo de trabajadores al constatar "incumplimiento de protocolos, alojamientos no adecuados en casos concretos" y "problemática derivada de la movilidad, porque hay ya casos en los que se les descuenta a los trabajadores una cantidad cercana a los 3 euros en concepto de autobús". Si a ello, añadió la secretaria de la federación de Industria de CC. OO. se suma "la paralización de los convenios colectivos, y el incumplimiento del pago del SMI", la situación deriva todavía en más preocupante.

Por eso, explicó, la sindicalista "se le ha solicitado una mesa tripartita a Olona en la que este la Administración, las organizaciones agrarias y las organizaciones sindicales para la negociación de un protocolo de salud frente al covid19, adaptando las normas generales para ciudadanos y trabajadores a la realidad del campo, partiendo por supuesto de este cumplimiento (movilidad, distancia etc.). de igual manera que se ha hecho con otros sectores (auto, metal, química, perfumería)". Sobre este punto, precisó, que el "consejero de Agricultura coincide en que las medidas de seguridad para los trabajadores y trabajadoras del campo tienen que ser las mismas que para cualquier otro trabajador", pero, añadió, que les pidió tiempo para elaborar una propuesta concreta de fórmula de entendimiento entre todas las partes.

Jose Juan Arcéiz, recalcó también la necesidad de que en campo se trabaje con tanta seguridad como en el resto de sectores productivos y agradeció la orden de considerar Aragón como un solo territorio a la hora de que los trabajadores puedan desplazarse de un lugar a otro para las campañas agrícolas. "Podría regularizarse a miles de inmigrantes como se ha hecho en Italia sin necesidad de abrir fronteras ni fletar aviones, ya que para eso es pronto todavía, y además el personal, está aquí, solo hay que regularizarlo", dijo. Asimismo, insistió en la "necesidad de que no se nos mire como los malos, a UGT y CC. OO. por decir que se cumpla y se trabaje en el campo en condiciones: claro que habrá unos gastos extras porque este año no es normal pero no decimos que lo pague el agricultor sino que todos seamos conscientes de que los temporeros como los demás tienen que trabajar con las necesarias y obligadas medidas de seguridad".