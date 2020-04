Las almazaras del Bajo Aragón incrementan un 50% sus ventas ‘online’

El confinamiento obligado por el estado de alarma decretado para frenar la expansión del coronavirus ha convertido a internet en un canal cada vez más utilizado para llenar la cesta de la compra. Lo saben bien las empresas inscritas en la Denominación de Origen Aceite del Bajo Aragón, que desde el mes de marzo han visto como los pedidos ‘online’ se has disparado un 80% y las ventas de su preciado oro líquido han aumentado un 50% respecto a las contabilizada el mismo periodo del pasado año.

“Se trata de un incremento natural, porque con la población confinada en sus hogares este canal de venta, que ha venido para quedarse, ha cobrado más fuerza”, explica Juan Baseda director técnico de la D. O. aragonesa. Un impulso para que el que, según destaca Baseda, ya estaban muy preparadas las almazaras que componen la denominación, que llevan tiempo comercializando sus marcas bien a través de la venta telefónica como a través de las distintas webs oficiales. “No era el camino prioritario pero con esta excepcional situación, se ha convertido en prácticamente el único camino”. Y una red universal ha propiciado además que el destino de la producción bajoaragonesa también haya sido más lejano. Porque además, esta denominación contaba con buenos acuerdos con el sector del transporte, uno de los costes que hace que un producto más o menos interesante para el consumidor, por lo que ha podido realizar el servicio sin grandes problemas a pesar del estado de alarma.

Es cierto que el aceite de oliva virgen extra también ha sido uno de los alimentos afectados por el impacto que ha supuesto para el sector agroalimentario el cierre de la hostelería y la restauración, un canal al que se destina en toda España más de 190.000 toneladas del preciado oro líquido. Y es cierto, destaca Baseda, que aunque la población está confinada el aceite de calidad, uno de los principales exponentes de la dieta mediterránea, ha continuado estando presente en los menús de los ciudadanos. “Ha subido el consumo en los hogares, porque si la gente no puede ir a los restaurantes, come en casa, pero lo cierto es que este incremento no ha compensado las pérdidas que puede haber por el cierre de la restauración”, explica.

Además el director técnico de la D. O. reconoce que la suspensión de los actos de Semana Santa por el Covid-19 también ha tenido impacto en las ventas de su aceite, porque las almazaras, situadas en las localidades de la afamada Semana Santa bajoaragonesa también se benefician del consumo que realiza el turismo que cada año llega atraido por el tronar de los bombos y los tambores. “En esta época normalmente las almazaras realizan ventas importantes, pero este año no ha podido ser”, destaca Baseda. Por eso, el camino ‘online’ ha sido una buena tabla de salvación para recuperar algunas de estas ventas perdidas por la crisis del coronavirus.

Sanitarias del Hospital Comarcal de Alcañiz muestran la botellas de aceite donadas por el consejo regulador de la denominación bajoaragonesa. D. O. Aceite del Bajo Aragón

Donaciones al Hospital de Alcañiz

El aceite bajoaragonés también ha mostrado durante este tiempo de lucha contra el coronavirus su lado solidario, entregando al Hospital Comarcal de Alcañiz, 500 unidades de su aceite de oliva virgen extra, un aceite seleccionado por el propio consejo regulador con el que han querido reconocer la labor de todo el equipo del centro hospitalario. "Es nuestro pequeño reconocimiento y homenaje sincero al Hospital de Alcañiz que tanto y tan bien está trabajando por la salud, especialmente, de las gentes de la zona”, señalan desde la denominación.

Y aunque la campaña queda todavía muy lejos -no comenzará hasta octubre o noviembre- Baseda señala que lo único bueno de toda esta situación es que el tiempo está siendo un aliado del campo. Llueve y eso es positivo para los cultivos, no solo para el olivar, sino también para el cereal o el almendro, que cuentan, de momento, con unas buenas perspectivas de cosecha, aunque el director técnico de la denominación bajoaragonesa reconoce que “en estos meses que quedan para la recolección puede pasar de todo”.