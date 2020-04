Las fiestas del Pilar de Zaragoza y San Lorenzo de Huesca, en el aire

Una vez confirmadas las cancelaciones de los Sanfermines y las fiestas de San Juan de Soria por la crisis sanitaria del Covid-19, saltan las alarmas respecto a las fiestas patronales aragonesas. El Ayuntamiento de Teruel decidirá este jueves, 23 de abril, si las fiestas de la Vaquilla, previstas del 3 al 13 del próximo mes de julio, se celebrarán este año. A falta de la firma oficial, el Consistorio tiene todos los conciertos musicales contratados.

En la capital aragonesa, el Ayuntamiento de Zaragoza ha ampliado el plazo de presentación de obras para el cartel de las fiestas del Pilar, dado que solo se habían recibido diez propuestas, frente al centenar que llegan habitualmente. Ahora se podrán entregar en formato digital (al correo info@zaragozacultural.com) hasta 15 días después de la publicación de las nuevas bases, que pasarán este miércoles por el consejo de Zaragoza Cultural.

El gobierno PP-Cs todavía no tiene nada decidido, dado que aún falta casi medio año para el Pilar, pero asumen que, de celebrarse, no serán como en las pasadas ediciones. "Trabajamos con diferentes escenarios, pero en cualquier caso creemos que no serán unas fiestas normales», explicó la concejal de Cultura y vicealcaldesa, Sara Fernández.

"Decidiremos algo cuando veamos la evolución de la crisis y cuando tengamos indicaciones de las autoridades sanitarias", señaló la edil, que no descartó cambios drásticos, como una Ofrenda de Flores virtual, en el caso más extremo. De cualquier forma, pidió "prudencia" hasta ver cómo evoluciona la crisis, aunque mientras tanto se van a retrasar las contrataciones y licitaciones habituales por estas fechas.

Menos plazos para Huesca

En el caso de Huesca, los plazos no son tan holgados. A poco más de tres meses de la fecha de inicio de San Lorenzo, del 9 al 15 de agosto, el Ayuntamiento no tiene tomada una decisión sobre si se podrán celebrar o no este año las fiestas. "Todo dependerá de lo que nos marquen las autoridades sanitarias", justificaron este martes desde el equipo de gobierno del PSOE. No obstante, la maquinaria administrativa sigue en marcha y desde el área de Fiestas trabajan con "normalidad" de momento y están en contacto con promotores de cara a conciertos, aunque también planifican "posibles alternativas e ideas" por si finalmente no se puede realizar el programa habitual. Los procesos de contratación, no obstante, están paralizados por el estado de alarma y de momento solo se ha abierto la convocatoria para las autorizaciones de venta ambulante en la avenida de Monegros.

Algunas peñas entienden que si el estado de alarma se levanta con restricciones será difícil que las fiestas puedan celebrarse, sobre todo teniendo en cuenta el precedente de Pamplona, "que puede ser la referencia para el resto de las fiestas del verano", teme Álvaro Antoñanzas, presidente de Los que Faltaban. Desde La Parrilla, Loreto Larripa indicó que todavía no se habían puesto en contacto con los responsables municipales para analizar la celebración de San Lorenzo mientras que en la Alegría Laurentina señalaron que «todavía no se sabe nada porque lo primero es la salud», apuntó Javier Ibarz, su presidente.

