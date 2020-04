Araga acusa a UGT y CC. OO. de “mentir sin pudor" sobre la falta de protección para los trabajadores del campo

Las críticas vertidas el pasado lunes por los sindicatos CC. OO. Industria y UGT FICA en Aragón sobre la falta de protección de los trabajadores del campo han sido respondidas con contundencia por la organización agraria aragonesa Araga, que acusa a los sindicatos de clase de mentir “sin ningún pudor”, y de ocultar y modificar datos, “para tergiversar la realidad y pintar un paisaje totalmente irreal para beneficio de sus intereses ideológicos”.

Araga ha querido dejar claro que “ninguna organización agraria ha pedido que se flexibilicen las medidas de seguridad” y explica que lo que se ha solicitado aplicar el sentido común y participar participar en la elaboración de los protocolos junto a Salud Pública y los propios sindicatos. Destacan además que lo que UGT y CC. OO.califican como “ocurrencia de fletar aviones”, es una medida tomada por otros países como Alemania. “Aquí se planteó para recuperar a los trabajadores fijos discontinuos de las explotaciones, a quienes la declaración del estado de alarma les ha pillado en su país de origen, principalmente Rumania”. Y además, destaca la organización agraria, “ambos sindicatos de clase conocen perfectamente que la propuesta de fletar autobuses no es para no pagar los desplazamientos del convenio, como ellos critican, sino por motivos sanitarios para evitar los alojamientos comunitarios” y evitar además vehículos particulares en las carreteras y que estos se aglomeren en los caminos de las explotaciones no aptos para tal fin, no aptos para ellos, por los caminos de las explotaciones.

La organización agraria lamenta que CC. OO. Industria y UGT FICA acuse a las empresas agrícolas no querer facilitar EPIs a los trabajadores. “Desconocemos si ambos sindicatos viven en un mundo paralelo, donde los EPIs crecen debajo de las piedras, pero desde la situación real actual, en la cual la mayor parte de las empresas agrarias, y eso es fácilmente demostrable, cedieron los equipos de protección que tenían en almacén a centros sanitarios, residencias de mayores y otros servicios esenciales, estamos desde todas las organizaciones agrarias buscando la manera de que vuelvan a contar con los EPIs necesarios”, señala Araga, que insiste, como ya lo hicieron UAGA, Asaja y UPA, que para los agricultores lo mas importante es la seguridad sanitaria tanto de sus trabajadores, como de sus producciones.

“No somos mayores victimas del Covid-19 que el resto de sectores”, señala Araga, en respuesto a las críticas de los sindicatos de clase que les acusaban de hacerse las víctimas. “Lo que somos es víctimas de nuestra responsabilidad, que nos obliga a seguir adelante en un sector, el frutícola, en el cual no existe rentabilidad”, añade la organización agraria que asegura que el mayor peligro al que se encuentran los temporeros no va a ser el virus, “ya que les protegeremos de él con los equipos necesarios”, sino que va a ser la falta de liquidez de los fruticultores que no disponen del dinero necesario para contratar porque no van a poder pagar los salarios tras años de venta a perdidas, por imposición de terceros.

Crear falsas esperanzas

A Araga le sorprende la oposición mostrada por UGT y CC. OO, a que pudieran volver los trabajadores fijos discontinuos que están ahora en sus países de origen y le sorprende que los sindicatos vuelvan a insistir en medidas no contempladas por el Gobierno central como la legalización y la concesión de permisos de trabajo a personas en situación irregular en España. “Es una irresponsabilidad por el efecto llamada a este tipo de personas, mas aún, cuando saben que los empresarios agrarios no los aceptan en sus explotaciones dado la imposibilidad legal de contratarlos”, señalan desde la organización agraria que critica que realizar este tipo de solicitudes “crea falsas esperanzas y traslados en este tipo de personas vulnerables y que normalmente están fuera de los circuitos sanitarios con el riesgo de propagación que ello conlleva y su especial vulnerabilidad es la que produce la aparición y ocupación por su parte de infraviviendas en nuestros municipios”.

Y recuerdan a los representantes sindicales de ambas federaciones que no pueden denunciar el supuesto incumplimiento del convenio del campo “cuando saben perfectamente que a día de hoy, debido a su intransigencia, no hay ningún convenio en vigor en Aragón”, por lo que es el Estatuto de los Trabajadores el que marca las relaciones laborales en este momento. “Todos los agricultores de Aragón están cumpliendo con el SMI, como no puede ser de otra manera”, por lo que resulta además injustificado que CC. OO. Y UGT exigan la publicación del convenio de Huesca “cuando saben que esto no es posible por haber sido paralizado por parte del Gobierno de Aragón por falta de representatividad”.