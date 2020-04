"Ahora ya no hay violencia en mi casa, pero en el confinamiento hay más momentos de fricción"

"Cada casa es un mundo", como reconocen los profesionales, pero cinco semanas de encierro obligado se hacen duras a ratos en cualquier hogar y a cualquier edad. El reciente anuncio del Gobierno de que, dentro de las medidas para relajar el confinamiento en el estado de alarma por el Covid-19, va a permitir que los menores de 12 años puedan disfrutar de algún tipo de salida controlada , ha supuesto un alivio para muchas familias. Sin embargo, la esperada decisión ha dejado fuera al grupo de los adolescentes. Una edad complicada para la relación entre los padres y los hijos, que se puede agravar más estando 24 horas entre cuatro paredes. Y, en especial, cuando hay problemas previos.

"Un confinamiento pone todo al límite", reconoce una de las madres que acuden al programa Ariadna de la Fundación para la Atención Integral del Menor (FAIM), dedicada a apoyar a jóvenes y familias con problemas de violencia filio parental, en su mayoría entre los 13 y los 19 años. "Está genial que haya medidas para apoyar a los niños, pero no hay para los adolescentes. Nadie está diciendo nada de ellos", lamenta María (nombre ficticio). En su caso, la relación con su hija ha mejorado desde que acudió a la fundación zaragozana. Entonces se encontraba "en una situación grave", mientras que "ahora ya estamos en una muy cómoda. Costó un tiempo porque lo que había era mucho sufrimiento", en ambas partes, y ha sido "un trabajo de largo alcance", relata sobre el camino que han recorrido.

Sin embargo, el encierro obligado por el coronavirus provoca que vivan más momentos de tensión. "Ahora ya no hay violencia en mi casa, pero en el confinamiento hay más motivos para la fricción, más momentos de enfado o en los que he tenido que llamar al centro para buscar apoyo psicológico", confiesa.

Entiende que se les haga más cuesta arriba a los adolescentes porque "justo a esa edad en la que te gusta estar aislado tienes que estar confinado con tus padres".

"Oportunidad" para conectar

Durante el estado de alarma, el contacto con los profesionales se mantiene por llamada o videollamada. "Todos los terapeutas estamos disponibles cuando lo necesitan", explica Raúl Gutiérrez, psicólogo del centro. "Es más una función de acompañamiento para no sentirse aislados con los conflictos en este tiempo de cuarentena". Mientras hay casos como el anterior en los que está costando más sobrellevar el confinamiento, "en otras familias está siendo una oportunidad". Aunque superada esta etapa "habrá que ver si emergen los conflictos o no a la vuelta".

"Los problemas a veces son dificultades de comunicación. Hay familias que vienen porque nos han visto a través de los medios o derivadas de Educación o Servicios Sociales", explica el psicólogo sobre las que recurren a la fundación. Son situaciones diversas, desde casos de violencia explícita a otros de distanciamiento. En el fondo, todo ello y la presión general de comprender la adolescencia, las realidades del trabajo, los estudios, las tensiones que generan y cómo se gestionan en casa.

Por su experiencia con las familias cree que en la situación actual de cuarentena "todos se adecúan y hacen un esfuerzo por sobrellevar la situación". Entre las razones apunta que "como nos vemos expuestos todos a la misma realidad, conectamos". Surgen otras tensiones de la convivencia que se gestionan de otra manera, como las preocupaciones de los adultos sobre el futuro laboral y la economía familiar.

Considera que las mayores dificultades con los adolescentes se produjeron al inicio del estado de alarma "para entender la gravedad de la cuarentena, pero ya han tomado conciencia".

Los pequeños "no saben cómo expresar el miedo"

Las familias en las que se agudiza ahora algún conflicto son las que tienen hijos pequeños porque "algunos no entienden muy bien lo que sucede o tienen mucho miedo", afirma el psicólogo. Con 7 o 10 años "no saben cómo expresarlo". Por contra, los adolescentes "pueden tener su lugar de intimidad, encerrarse en la habitación, ponerse su música y hablar con amigos por Whatsapp".

Por ello, considera un "alivio" y un avance "necesario" que desde el lunes, 27 de abril, puedan salir los menores de 12 años, aunque con restricciones. Después de más de un mes en casa, cree que por salud de los niños es hora de que salgan. Y por la de los padres. "Las primeras dos semanas han sido caóticas y la tercera, más calmada", pero teme que si la decisión se retrasaba no iban a aguantar más.

Aconseja a los padres que cuando llegue el día " bajen a la calle con algo preparado como balones o patines, para que el pequeño pueda jugar individualmente o con ellos. Recuerda que será "un tiempo para que los más pequeños tomen el sol, respiren aire fresco y puedan correr y jugar" pero supervisados en cuanto a limitar el riesgo de contagio. "La seguridad depende de nosotros", matiza.

Desde la asociación se ha preparado una guía con propuestas, tanto para padres como para jóvenes, independientemente de si existen o no problemas en sus relaciones, para mejorar la convivencia durante el confinamiento, partiendo de la mirada de unos y otros.

Consejos para los padres

1. Ser oportuno/a. El arte de medir la forma, el momento y el qué decir. No es preciso decir la última palabra, sino observar cuándo es buen momento, manejar los tiempos. No intentes nada si estas nervioso y trata de ser paciente, si alguien puede poner equilibrio eres tú.

2. Mirar una de cada diez cosas. Cambiar la forma de mirar a nuestros hijos o hijas no es fácil, especialmente cuando hay conflictos. Pero podemos practicar una vista selectiva y no fijarnos solo en lo que vemos mal, nos disgusta o haríamos de otro modo. Puede que te lleve días encontrarlo, pero puedes encontrar algo positivo.

3. No invadir y respetar los momentos de aislamiento. Sí, la puerta de su habitación está cerrada y es imprescindible llamar para entrar. También lo es respetar esos silencios que resultan difíciles pero que en ocasiones son necesarios.

4. Sustituir el imperativo por una petición de ayuda. Una petición de ayuda no tiene por qué tener una respuesta positiva. Si es así, no insistas reiteradamente y vuelve a proponer en otro momento. Sustituye el "recoge" por un "¿podríamos buscar un momento para recoger juntos?".

5. No hay que ser más cariñoso, basta con ser cariñoso. En algún momento, cuando te vas a la cama, basta con un abrazo, o un beso, en algunos casos quizás solo sea tolerable una caricia.

6. Dedicarle un cumplido, al menos cada dos días. Se hace necesario mirar de forma positiva y amable, rescatar lo bueno que veamos en nuestros hijos e hijas y manifestarlo. No lo intentes de modo forzado ni calculado, siéntelo.

7. Las redes mantienen las relaciones. La relación con sus amigos y amigas mantiene estos días su equilibrio personal, no solo de los adultos. Es tiempo de valorar el uso y la oportunidad que proporcionan las redes sociales. No intentes conocer a todas sus amistades digitales pero aprovecha otros espacios para hablar de cómo se siente, qué hacen en las redes y lo que puede enseñarte.

Consejos para los jóvenes

1. Piensa en pactar un día sin gritos. Recuerda que, estos días, todos estamos en casa y no hace falta gritar, seguro que tu familia te está escuchando –también tú a ella-. Pactar un día sin gritos significa aceptar un trueque en el que cada parte cede algo, pero pruébalo, estos días de convivencia intensa lo agradecerás.

2. Piensa que tu familia también puede sentirse mal. Tu familia también siente lo que sucede y no tienen siempre respuesta a tus preguntas, o no saben cómo responder. Ten en cuenta que estos momentos los temores y las preocupaciones lo dirigen todo y hay que aceptar que son situaciones difíciles de manejar. Aunque tu padre o tu madre no sepan expresarlo, sienten preocupación y responsabilidad.

3. Aislarse un rato puede ser una medida eficaz. Ante una situación de conflicto, tomar distancia y "enfriar" la situación puede ayudar. Una casa es un espacio reducido, pero tenemos que ser capaces de encontrar ese pequeño espacio personal, una habitación, un momento largo en el baño o incluso bajar al trastero un rato a buscar alguna cosa que queramos tener cerca, pueden ser pequeños espacios para apartarse por un momento.

4. Piensa que la vida de los adultos no está solo centrada en ti.

En ocasiones en tu familia hay conflictos entre adultos y que responden a sus dinámicas de relación e historia y de la que tú no conoces suficiente. Incluso su forma de hablar no es igual que la tuya y no todas las afirmaciones o preguntas que plantean tienen por qué tener respuesta.

5. Prueba a ser más amable. Esta es una temporada para ser un poco más amable e intentar poner las cosas más fáciles. Está bien pensar y reflexionar antes de hablar y cultivar un poquito de paciencia.

6. Sorpréndeles y ten algún detalle. Siempre puedes hacer algo para rebajar la tensión en casa: ofrecerte a bajar o sacar la basura, recoger la mesa, llevar la ropa sucia al lugar que corresponda, limpiar la habitación, sacar el lavavajillas o incluso pedir que te enseñen a cocinar alguno de tus platos favoritos.

7. Busca ayuda. En los momentos difíciles puede ayudar una llamada, un mensaje o verte por alguna red con un buen amigo o amiga o una persona de confianza. Nada es fácil y menos estos tiempos en los que tenemos que compartir más tiempo en menos espacio, reducimos el número de nuestras relaciones habituales y en el que el aburrimiento nos puede y no nos movemos todo lo que necesitamos.

