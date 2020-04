Un total de 17 colegios de Aragón aprueban sus proyectos de tiempos escolares para el próximo curso

Un total de 17 proyectos de tiempos escolares ligados a propuestas de innovación se implantarán el próximo curso 2020-2021 en Aragón, como publica este martes el Boletín Oficial de Aragón (BOA), después de que las comunidades educativas de los distintos centros los hayan respaldado con sus votos.

Este ha sido el resultado de la quinta convocatoria de un proceso para el cual el Departamento de Educación recibió este año 38 peticiones, asociadas a proyectos de innovación en sus respectivos centros y todos ellos, menos uno, recibieron la validación de la Administración para continuar con todos los trámites asociados.

Tras el análisis de las propuestas de una comisión para comprobar que estas solicitudes cumplían todos los requisitos exigidos, entre ellos, presentar un proyecto de innovación, asegurar que el centro permanecerá abierto las mismas horas que en la actualidad, garantizar los servicios de transporte y comedor y tener el objetivo de mejorar la calidad del proceso educativo, al final han sido 17 los que han obtenido el apoyo de 2/3 del Claustro, 2/3 del Consejo Escolar y el 55% del censo de familias.

Por tipo de centro, se ha aprobado los proyectos de 14 centros de educación infantil y primaria, de 5 colegios rurales agrupados y de un centro de educación especial.

De los 20 que no han conseguido superar todas las fases asociadas a este proyecto, dos de ellos no recibieron el apoyo del claustro, y los restantes 18 no fueron ratificados por las familias.

Por provincias, se han aprobado 11 de los proyectos de innovación presentados en Zaragoza, 4 en Huesca y 2 en la provincia de Teruel. Así, estos 17 se sumarán a los que 259 que están ya en marcha (79 comenzaron el curso 2016-2017; 92 en el 2017-2018, 62 en el periodo 2018-2019 y 26, en el actual curso).

El Departamento de Educación recuerda que los proyectos aprobados no suponen en ningún caso un perjuicio para la organización familiar, puesto que los centros tienen la obligación de mantener el horario actual. Es decir, seguirán abriendo y cerrando a la misma hora, pero tendrán una distribución distinta de sus clases.

Los alumnos estarán en todo el periodo lectivo atendidos por profesores y no supondrá ningún coste ni para las familias ni para la Administración.

Seguimiento y evaluación

Los proyectos validados se implantarán el próximo curso y el Departamento de Educación hará un seguimiento para evaluarlos. Los centros deberán constituir una comisión en la que participen representantes del claustro, la AMYPA, personal no docente del centro y personal contratado para la vigilancia y atención del alumnado del servicio de comedor si el centro lo ofertara. Esta comisión elaborará a final de cada curso un informe que recoja una evaluación sobre el funcionamiento y resultados del proyecto implantado.

La Administración, a través de la Inspección Educativa, velará por el correcto desarrollo del proyecto de organización de tiempos escolares y comprobará criterios como los antes citados. Educación podrá revocar la autorización concedida a los centros si detecta incumplimiento reiterado de la normativa vigente, no implantación de las sugerencias de mejora recibidas o el centro deja de cumplir los requisitos que garantizan la continuidad del proyecto.

Por su parte, los centros cuyos proyectos no hayan sido validados porque incumplían criterios de la convocatoria o porque no han obtenido el voto favorable de los 2/3 del Claustro o de 2/3 del Consejo Escolar podrán presentarse si lo consideran a la convocatoria del próximo curso. Aquellos centros que no hayan conseguido el 55% del voto del censo de familias deberán esperar a la convocatoria de dentro de dos cursos.

Educación recuerda que las familias son consultadas para conocer su satisfacción sobre la implantación de este proyecto, y el 95% de ellas ha concluido que la nueva organización horaria es "muy o bastante satisfactoria", mientras el 90% se encuentra "muy o bastante" satisfecha con el proyecto de innovación implantado.

Con este proceso se persigue que los centros mejoren la atención al alumnado y facilitar modelos flexibles que promuevan la implantación de proyectos de innovación en las aulas.