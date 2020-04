Ocho consejos para salir de la cuarentena sin unos kilos de más

Pregunte a sus amigos y conocidos por su alimentación durante el último mes y la respuesta será, en líneas generales, la misma: la ingesta es algo mayor -y de peor calidad- que de costumbre. La cuarentena motivada por el coronvirus ha llevado a muchos a comer por puro aburrimiento o por ansiedad, lo que unido a la falta de movimiento está tirando al traste muchas operaciones bikini.

Por eso, antes de que sea demasiado tarde, conviene poner en práctica algunos consejos con el objetivo de superar el confinamiento sin esos kilos de más. O, al menos, que no sean demasiados. Porque solo faltaría que aplanásemos la famosa curva del coronavirus mientras inflamos la corpórea.

Elabora un menú semanal. Las cosas se ven mejor con perspectiva. No vale decir eso de “voy a comer mejor todos los días, algo verde, ensalada...”. No. No solo hay que decirlo, sino también hacerlo, y por eso es importante plasmar la idea sobre un papel, en el que planificaremos las comidas y cenas de lunes a domingo. De este modo podremos ajustar las cantidades justas de hidratos, proteínas y grasas para cada día, sin pasarnos ni quedarnos cortos de ninguno de estos macronutrientes.

A la compra, con lista. Esta idea va unida a la anterior. Las circunstancias no son las mejores en el súper, donde estos días hay medidas de seguridad y de higiene excepcionales y, ocasiones, poca oferta. Para no dejarnos llevar por decisiones irracionales es bueno llevar anotado lo que se debe comprar. Así los arrebatos y los caprichos se quedarán fuera del carrito.

Levántate de la silla. Si en la oficina te levantas de vez en cuando para beber un vaso de agua fresca, ¿por qué no lo haces en casa? Fuérzate a ir a la cocina y echa un trago al menos cada hora, no sólo te despejará, sino que te forzará a moverte, aunque sea solo unos metros. El agua fría, además, calmará el hambre durante un rato y pondrá a trabajar tu metabolismo, haciendo que quemes calorías.

Camina por casa. Probablemente no vivas en una mansión, pero cualquier pasillo es apto para un paseíto. Ponte en los auriculares un podcast o música de tu agrado y camina unos veinte minutos. En función del ritmo y de tu constitución lograrás quemar hasta cien calorías. Hay quien incluso está corriendo medias maratones ‘indoor’…

Realiza alguna tabla de ejercicios. No hace falta seguir los pasos de Jane Fonda, basta con retomar las flexiones o las sentadillas, o incluso levantar pequeños pesos, como una garrafa de agua. Rétate a ti mismo y haz cada día unas pocas repeticiones más. Te sorprenderá ver hasta dónde llegas.

Ten fruta o yogures a mano. La tentación está al alcance de la mano, concretamente en la nevera, por eso resulta interesante tener fruta, yogures u otro snack saludable a mano para cuando pique el gusanillo.

Evita trasnochar. Llevar una vida ordenada, con unos horarios marcados, favorece el autocontrol y reduce la ansiedad, que irremediablemente conduce a la despensa. Intenta echarte a dormir y levantarte todos los días a la misma hora.

Ojo con el alcohol. Igual que antes de la pandemia no te ibas de bares todas las tardes (o, al menos, es de suponer), tampoco ahora es buena idea tomarse unas cañas a diario. Cada botellín de cerveza proporciona unas 130 refrescantes calorías. Un capricho de vez en cuando no está de más, pero no conviene abusar si entre tus objetivos se encuentra la pérdida de peso.

