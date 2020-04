"No cabe pensar en traer temporeros extranjeros"

El sector agroalimentario se ha convertido en uno de los grandes protagonistas (héroes, los llaman también) de la excepcional situación que vive el país tras la expansión del coronavirus y el estado de alarma decretado para frenar la pandemia. Es una de las actividades esenciales y por ello sus profesionales no han podido quedarse en casa ni dejar de trabajar. Pero la agricultura, la ganadería, las cooperativas y las industrias no se han librado del impacto que está suponiendo la paralización de la economía y el confinamiento de la población.

Lo sabe bien el consejero de Agricultura del Gobierno aragonés, Joaquín Olona, que reconoce las grandes y graves dificultades por las que atraviesan distintos subsectores o producciones agrícolas y ganaderas tras un mes de restrictivas medidas para conseguir frenar la propagación del Covid-19.

Olona trabaja en distintos frentes y los explica en una entrevista en la que reconoce la fortaleza que ha demostrado el sector, pero también su amplio sentido de responsabilidad, su compromiso y su solidaridad ante una situación excepcional de emergencia sanitaria en el que era estratégico para garantizar el abastecimietno de alimentos.

Repasa los problemas, que no son pocos, a los que se enfrentan los agricultores y los ganaderos y los ganaderos, bien porque sus producciones estaban muy dirigidas a la hostelería y la restauración, bien porque su canal de venta principal eran los mercados al aire libre que la actual situación no permite seguir realizando.

Detalla las acciones puestas en marcha para hacer frente a una complicada campaña frutícola que ya está en marcha y en la que todavía quedan muchas incertidumbres por resolver, en especial si el sector contará con la mano de obra necesaria para recoger las cosechas. Pero el consejero es contundente e insiste en que "hay que asumir que esta será una campaña atípica" y, por lo tanto, habrá que contar con los recursos con los que se dispone en la Comunidad. Y asegura con contundencia que, al menos en este momento, "no cabe pensar en traer a Aragón ni a España temporeros extranjeros que ahora se encuentran en sus países de origen".

Aunque la excepcional situación lo ha trastocado todo, Olona garantiza, con fechas e importes, que no hay motivos para preocuparse por los pagos de la PAC, porque los abonos, tanto de la actual campaña como los de 2020, ya tienen calendario y cuantía fijado y comprometido por el Gobierno.

Y se muestra absolutamente convencido de que el sector agroalimentario será uno de los grandes protagonistas del plan de reconstrucción de Aragón que diseña el Ejecutivo de Lambán con la colaboración del resto de los grupos parlamentarios y los agentes sociales.

El sector agroalimentario tiene en estos momentos un protagonismo hasta ahora no reconocido por la sociedad. ¿Espera que cuando pase la pandemia se valore mejor su labor?

Espero y deseo que sea así. Se ha demostrado que tenemos un sistema agroalimentario robusto que nos garantiza la disponibilidad de alimentos en variedad, en calidad, en seguridad, y en algo muy importante, en precio. Ahora y cuando salgamos de esta pesadilla, espero que la sociedad lo recuerde y siga estando con los agricultores, los ganaderos, los industriales, y con todos los que conforman el complejo agroalimentario y no les dejemos en la estacada, porque ya hay sectores y productos que, a pesar de su esfuerzo, están teniendo muchísimas dificultades y van a tener que seguir siendo objeto de apoyo.

El presidente de Aragón ha insistido mucho en transmitir a Sánchez la necesidad de garantizar el mantenimiento de la cadena alimentaria. ¿Las medidas tomadas cumplen las expectativas del Gobierno de Aragón para este fin?

Desde mi punto de vista sí. Creo que hay razones objetivas que demuestran cómo la cadena alimentaria ha cumplido muy bien su cometido, su misión y su obligación. Pero esto no ha sido porque sí, ni por accidente, sino porque se han tomado las medidas, porque el sector desde el primer momento ha respondido, pero también por el normal funcionamiento de la administración agraria, que es esencial para el correcto funcionamiento de la cadena. En Aragón lo vimos desde el primer momento y por eso desde el departamento declaramos como esenciales todos y cada uno de los servicios que lo integran.

El campo no ha dejado de trabajar pero no significa que no lo este haciendo con muchas dificultades. La ganadería extensiva es uno de los sectores más afectados por restricciones que impone el estado de alarma, por lo que el ministerio ha habilitado ayudas directas. ¿Serán suficientes? ¿Cómo se tramitarán?

Esto es la prueba de que hay sectores que tienen problemas, sobre todo los que están muy dirigidos al canal Horeca. El ministerio leyó rápido el problema del ovino y puso en marcha esta ayuda directa. Además ha sido muy receptivo a las propuestas de las Comunidades, en concreto las que hicimos desde Aragón, donde pedimos que se corrigiese el borrador en el sentido de que la ayuda fuese dirigida al ganadero, y sobre todo al profesional, aquel cuya economía familiar depende de vender o no vender corderos, y depende del precio a que los venda. Otra cuestión es si la partida es suficiente, mejor sería que hubiera mayor, pero representa la voluntad de ayudar y acompañar al sector. La gestión de las ayudas también se ha simplificado hasta el extremo, tanto que ni siquiera lo van a tener que solicitar expresamente. Es una ayuda que se va a habilitar en el marco de la ayuda asociada al ovino, así que por el mero hecho de presentar la PAC se entiende por solicitada. Como las comunidades pueden aplicar el criterio de asignación, el nuestro va a ser priorizar la ayuda en favor del ganadero profesional.

"La gestión de las ayudas también se ha simplificado hasta el extremo"

Ha anunciado cierta flexibilización del decreto del Gobierno central para facilitar la contratación de mano de obra para la campaña agrícola, pero continúa habiendo mucha preocupación e incertidumbre en el sector. ¿Habrá nuevas medidas?

Estamos trabajando y próximamente promulgaremos una orden para mejorar, adecuar y garantizar la eficacia de la aplicación del Real Decreto del Gobierno. Aplicaremos el concepto de proximidad al conjunto de la Comunidad, es decir, que cualquier explotación agraria con independencia del municipio en el que esté situada podrá acogerse a los beneficios y flexibilidad que incluye el decreto contratando a cualquier trabajador con independencia del municipio donde resida. Es cierto que en esta campaña frutícola hay incertidumbres sí, pero también hay certidumbres. En estos momentos sabemos que hay cosas que no se pueden hacer y que todo lo que se está planteando, planificando y regulando hay que entenderlo en el ámbito estricto de la declaración de estado de alarma y de confinamiento. Quiero pensar que en los meses de julio y agosto, como todos deseamos, la situación mejore y tengamos menos restricciones, pero el sector tiene que asumir que nos vamos a encontrar con un inicio de campaña anormal y con dificultades.

¿Eso significa que en este inicio de campaña no es factible plantear la posibilidad de disponer de corredores sanitarios que permitan el desplazamiento de los contingentes de temporeros contratados otros años en origen?

En la situación actual y en las próximas semanas es algo sobre lo que no debe haber incertidumbre, porque ahora mismo no cabe pensar que podamos traer a Aragón y a España trabajadores temporeros de otros países. Esto excede de la Comunidad y al ministerio y afecta incluso al transporte, no hay posibilidades de que viajen en avión, por ejemplo. Tenemos la certidumbre de que esto no se puede hacer, y subrayo, no en estos momentos, así que tenemos que abordar el inicio de la campaña con los recursos humanos que tenemos en Aragón. Sobre los corredores sanitarios insisto en que las comunidades autónomas y las ciudades o los pueblos no están cerrados, se puede ir a trabajar.

¿Entonces podrían venir temporeros que han terminado la campaña en otra comunidad autónoma?

Insisto en que las comunidades no están cerradas y que una de las pocas actividades que permite salir de casa es para ir a trabajar. Además, cuando el decreto ley habla de residentes en el municipio en el que se va a realizar el trabajo también habla de personas que pernoctan temporalmente en ese municipio mientras se desarrolla la campaña.

El Gobierno ha facilitado el reparto de 50.000 mascarillas entre el sector. ¿Habrá más?

El Gobierno es plenamente consciente de que para las empresas es difícil la provisión de estos equipos por lo que consideramos que tenemos la obligación de facilitar el acceso. Y quiero aprovechar el momento para reconocer el apoyo y la colaboración ejemplar de Cooperativas agroalimentarias y la Asociación de Industrias de la Alimentación no solo porque han asumido el compromiso y la responsabilidad de ayudar en la distribución de las mascarillas, sino porque ellos en el primer momento dijeron que las querían pagar. Me parece un ejemplo extraordinario de responsabilidad, en tanto que han entendido que la prioridad absoluta es la sanidad, han esperado y aguantado y además están colaborando con donaciones de alimentos por el valor equivalente al coste del material que reciben. Demuestra que el sector agroalimentario no solo nos da de comer sino que es absolutamente solidario y responsable en una situación de emergencia sanitaria como la que tenemos. Ya hemos comenzado el reparto de 50.000 mascarillas y la intención es continuar suministrando este material.

El sector no entiende por qué se puede ir a una fábrica, por que se puede utilizar el transporte público, pero no se puede ir a lo huertos.

Obedece a las restricciones de movilidad, pero soy consciente de que esta es una demanda social a la que hay que dar respuesta, pero en estos momentos no tenemos una solución que podamos aplicar desde el Gobierno porque somos los primeros que tenemos que cumplir la normativa y los decretos. Estamos tratando de que se flexibilice y así se lo hemos trasladado al Ministerio, por lo que confío, espero y deseo que la normativa nacional se flexibilice lo antes posible ante esta demanda social, pero no podemos dar respuesta sin garantías jurídicas.

Muchos productores ecológicos están teniendo muchas grandes pérdidas por la suspensión de los mercados agroecológicos. ¿Es posible pensar medidas para su reapertura?

La producción agroecológica está teniendo muchas dificultades no por la producción ni por la demanda, sino porque tiene dificultades de llegar a los consumidores con la suspensión de estos mercados. De nuevo esta situación obedece exclusivamente a la restricciones de movilidad y de concurrencia pública, y no está resuelto en ninguna comunidad autónoma. Otra cosa es que determinada región intente elaborar una determinada normativa que después termina demostrándose que no es eficaz ni ofrece las garantías adecuadas. Y no se resuelve nada trasladando la responsabilidad a los ayuntamientos. La solución está en que se modifique esta limitación, que se haga cuanto antes y respondiendo a los criterios sanitarios, y entonces en cada comunidad autónoma actuaremos en consecuencia.

Ahora se considera la caza como esencial ante los graves daños que la fauna silvestre está causando en los cultivos. ¿Habrá tiempo con esta orden de recuperar el tiempo perdido?

Confío en que la medida será útil porque ese es el propósito que hemos perseguido y por eso no lo hemos hecho cuando no se podía hacer sino cuando había condiciones para hacerlo. Estoy seguro que va a ser una medida eficaz, útil, que vamos a recobrar la eficacia que empezaba a demostrar el decreto ley de medidas urgentes para controlar la sobrepoblación de especies cinegéticas y espero que podamos recobrar el tiempo perdido porque además contamos con la federación aragonesa de caza que es un compañero de viaje esencial.

Agricultura jugará un papel protagonista en el plan de reconstrucción que diseña el presidente y los agentes sociales.

Sin ninguna duda, por supuesto que sí. Aragón no se puede permitir el lujo del prescindir del sector agroalimentario en su plan de reestructuración. Siempre decimos que es un sector estratégico y ahora lo va a ser también en el proceso de recuperación. Pero es más, y ahí está también un reto, porque el sector va a tener que contribuir a la recuperación económica y social de Aragón haciendo frente a las propias dificultades con las que se va a encontrar, por ejemplo un escenario global marcado por la caída de la demanda. Por lo tanto, va a tener que reinventarse, reorientarse y tener acierto en todos estos procesos. Nos enfrentamos a una situación muy compleja, pero también con nuevas oportunidades, pero desde luego no podemos permitirnos el lujo de perder puestos en esta competición internacional y por eso vamos a estar atentos para que nuestras agroindustrias sigan jugando el papel que juegan, y, por supuesto, sean las protagonista en la recuperación.

¿Impactará la pandemia en la gestión de la actual PAC?

No se tiene que tener ninguna duda de que la PAC se va a cobrar y hablo de la liquidación de 2019 y la que corresponde a la de 2020 que está actualmente en proceso. Me comprometí en sede parlamentaria a un calendario concreto de pagos, que incluso mejora la eficacia y la puntualidad que hemos tenido hasta ahora, por lo que no tiene que haber duda de que los pagos están asegurados. Ya se han pagado 46,3 millones de euros y en la última semana de abril se pagarán 7,5 millones de euros. Entre mayo y octubre se liquidarán las ayudas directas de la PAC 2019 con el pago de 16 millones de euros. Y como hito destacaría que vamos a adelantar el anticipo de la PAC de 2020. Nuestro compromiso es pagarlo antes del 30 de octubre. Se abonará entonces un montante total superior a los 200 millones de euros, que se completará con otro pago complementario de más de 100 millones de euros antes de final de año.

"Ahora es cuando Bruselas tiene que estar a la altura"

El consejero de Agricultura aragonés está más convencido que nunca de que la actual PAC es injusta y merece una reforma en profundidad. "Con la situación actual el modelo de agricultura familiar está más amenazado y la escasez de recursos va a poner de manifiesto que hay que priorizar, que tenemos que tomar decisiones más valientes por lo que tengo más convencimiento que nunca en que hay que redoblar mi propio planteamiento y concentrar las ayudas en aquellos que dependen de la agricultura".

Olona también mira hacia Europa y asegura que en su opinión "las instituciones demuestran su validez y su eficacia cuando hay dificultades, porque cuando el viento es a favor todos los barcos navegan". Por eso insiste en que es ahora cuando la Comisión Europea tiene que demostrar que esta a la altura de las circunstancias. No se muestra muy optimista, aunque confía en que "Bruselas dé soluciones acordes a las necesidades agrarias una vez superada la emergencia sanitaria".