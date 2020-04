Ruiz Poza: "Aragón fabricará mascarillas este verano para cubrir su demanda"

Está en primera línea del sistema sanitario, ¿cómo valora la gestión política de la crisis?

No tengo los suficientes datos, pero los resultados no son buenos. Mucho material no ha llegado como debería y se han incautado todos los test a clínicas y empresas. Por un lado nos dicen que hay que proteger a los trabajadores y por otro se incautan las pruebas, que son la mejor forma de protegerlos.

¿Cree que hay una incoherencia por parte del Gobierno?

Bueno… La cuestión es que los resultados no están siendo buenos.

¿Sería partidario de hacer pruebas masivas para acotar focos de contagio como otros países?

No soy epidemiólogo, pero los test rápidos, los que detectan anticuerpos, pueden dar una idea de la situación en la que estamos.

Ante la falta de material de protección para los aragoneses han decidido hacer una gran compra desde el clúster. ¿Evidencia la imprevisión del Gobierno?

Vuelvo a decir lo mismo. Los resultados están ahí. En la farmacia no tengo mascarillas y somos las víctimas de la especulación, porque el canal es seguro y tiene unos márgenes razonables.

¿Cuántas mascarillas quieren importar para las farmacias?

Se van a traer dos millones quirúrgicas y 300.000 con filtro (KN95). Arahealth ofreció a todos sus socios una operación de importación desde China para abastecer a todas las farmacias de Aragón y Alliance Healthcare ha sido al final quien la lleva a cabo a un precio controlado y razonable.

¿Cuándo estarán disponibles?

Ya se están fabricando, por lo que creo que en siete días estarán aquí.

Visto que hay 740 farmacias, ¿han previsto más encargos?

Sí se va a dar continuidad. Habrá nuevas remesas.

PSA-Opel va a dar cuatro mascarillas por día a sus trabajadores. ¿Cuántas haría falta para atender la demanda industrial?

No dispongo del dato, pero se necesitarán tantas como trabajadores. Deberán disponer de una cada ocho horas.

Diez mascarillas quirúrgicas costaban 50 céntimos antes de la crisis. Ahora se venden a 2,5 euros la unidad. ¿Cuánto costarán las que compren ahora?

La operación del clúster pretende mantener un precio que, con los márgenes habituales, esté por debajo de un euro y medio. Cuando se estabilice el mercado costarán un 30% más, pero no un 500% como ahora.

¿Han pensado en hacer pedidos masivos, incluyendo la demanda de las empresas, para conseguirlas a mejor precio?

A la compra con Alliance para suministrar a las farmacias se sumará otra destinada a los trabajadores de las empresas, que por ley están obligadas a protegerlos. Hay muchas industrias que también las necesitan y, a través de los clúster y de la Cámara, queremos poner en marcha una agregación de la demanda para una segunda operación. Es más difícil de lo que parece.

¿El precio máximo anunciado por Pedro Sánchez, aún por concretar, afectará a su pedido de mascarillas?

Si intervienen el precio, creo que lo primero que deberían hacer es bajar el IVA del 21% al 4% vigente para los medicamentos. Aún no conocemos los detalles de la orden y habrá que esperar.

Empresas de Aragón se han adaptado puntualmente para fabricar gel desinfectante, batas o pantallas. ¿Habría capacidad para hacerlo a escala industrial?

Sí. Una empresa del clúster, Dima, ha comprado en China una máquina para hacer mascarillas quirúrgicas. Para el verano tendremos mascarillas fabricadas en Aragón para cubrir la demanda. Vamos a pasar de Shanghái a Calatayud.

Vista la carestía de material y dependencia de China, donde se ha impuesto la venta al mejor postor. ¿Es el momento de recuperar esta industria?

El ejemplo lo tenemos con Dima, que ha analizado el mercado, ha buscado proveedores de materia prima en España y asegura que sus mascarillas serán competitivas en precio.

Y ya puestos los millones de euros se quedarían aquí y se podrán crear puestos de trabajo en un momento crítico.

Claro. Como clúster de salud animamos y damos todo nuestro apoyo.

Pardo ha vendido cientos de camas con la crisis sanitaria para los hospitales ¿Esta pandemia supone una oportunidad para las empresas del clúster?

Está por ver, pero sin duda el mundo de la sanidad va a cambiar. Investigaremos las tendencias, porque aún está todo muy caliente. Ya he encargado a nuestro ‘project manager’ que esté muy atento a todo lo que está pasando en el mundo para poder adaptarnos.

Las autoridades sanitarias ya advierten de la segunda oleada en el otoño. ¿Se debe planificar ya para evitar nuevos desabastecimientos de material?

Sí, sí, claro. Creo que el mercado se acabará por estabilizar en breve. No puede durar. Parte del problema ha sido la irrupción de Estados Unidos, que ha aumentado la demanda y no había suficiente capacidad productiva en el mercado. Es de primero de Economía, cuando la demanda aumenta y la oferta no llega el precio aumenta. Así de claro.

