Concha Ferrer, presidenta del COMZ: "¿Cuántas consultas se hicieron sin una protección mínima?"

¿Cómo está viviendo esta complicada situación sanitaria?

Con preocupación. Al final recapacitaremos sobre el sistema sanitario. No es algo que se haya planteado ahora y que resolvamos y ya está, sino que es un proceso que nos va hacer recapacitar sobre nuestro sistema y su capacidad para resolver crisis generales.

¿Aragón estaba preparada para hacer frente al coronavirus?

No. Pero como no estaba preparado casi ningún sitio. El problema ha sido la gran capacidad de transmisión del virus. La semana del 9 de marzo nos desborda la situación y empezamos a limitar a todos y todo, a pesar de que estaba anunciado desde febrero.

Entonces se adoptaron medidas tajantes.

Sí, pero se hizo bastante tarde. Yo creo que faltó previsión.

¿Cómo se enfrenta un médico a la lucha contra el Covid-19?

Desde el principio hay una auténtica preocupación y temor, porque en esos momentos no se sabe quién es positivo. Hay muchos que tienen el virus pero no tienen síntomas. Un 30% de enfermos son asintomáticos.

Son profesionales de alto riesgo.

Adoptan medidas de precaución, desde cualquier tejido impermeable hasta las batas que se están confeccionando con bolsas de basura. Es decir, intentan protegerse de todas las maneras posibles. Porque están en contacto con el virus, y su exposición es mayor, y porque con las personas con las que tratan todos los días acuden a los centros porque son Covid positivo o tienen sintomatología de sospecha. La carga viral que están recibiendo es muy alta, con lo cual fácilmente se pueden contagiar. El profesional, cuando tiene delante a un paciente que está muy mal, física o psicológicamente, se olvida de la capacidad que tiene para contagiarse y a pesar de la bata o de los guantes realiza la atencion. Esta actuación es inherente con la profesión.

En Aragón ya hay más de 730 sanitarios infectados, muchos de ellos médicos. ¿Por qué es una cifra tan elevada?

Yo le echo la culpa a una mala actuación frente a la pandemia y a una falta de protección. Un porcentaje alto de los médicos y enfermeros contagiados están en Atención Primaria.

¿Cuál es la causa?

Lo que estamos viendo ahora es la progresión de algo que para el 10, 12, 15 de marzo todavía no estaba verdaderamente organizado y se estaba haciendo mal. Me explico. En un primer momento, quienes tenían síntomas se asustan y acuden a los centros de salud, algo totalmente contraindicado porque lo van a transmitir al resto. El 061 se colapsa a los dos días de estar en marcha y se pone otro teléfono, que también se satura por la cantidad de llamadas. La población demanda que le atienda un servicio especializado y que se le haga la prueba.

Luego se priorizan las consultas telefónicas.

En la segunda fase se le dice a la gente:quédese en su casa, llame a su centro de salud y explique sus síntomas, que lo va a atender su médico y lo va a orientar. Pero ¿cuántas consultas se han hecho en Atención Primaria sin una protección mínima? Muchas, todas las de la primera fase.

Hace una semana murió el primer médico en Aragón durante la pandemia del coronavirus.

A nivel nacional, casi un 80% de los médicos fallecidos trabajaban en Atención Primaria o en equipos de Urgencias, lo cual quiere decir que algo ha fallado, porque si no esos números no serían de recibo. Son la primera barrera pero, dentro de que había escasez para todos, la Atención Primaria ha quedado marginada. A pacientes asintomáticos o con síntomas leves los han visto con medidas de protección mínimas y a veces sin ellas. Eso ha motivado ese repunte entre sanitarios. Y muchos están en los centros de salud.

El COMZ repartió 2.000 equipos de protección individual entre los centros. ¿Era necesario?

Sí, absolutamente. Creo que hemos resuelto el problema, por lo menos momentáneamente.

¿Los médicos tienen miedo de contagiar a sus familias?

Por supuesto, sobre todo aquellos que conviven con personas vulnerables. Por eso pusimos a disposición apartamentos, como alojamiento alternativo. El miedo existe, porque aunque tomes muchas medidas vuelves a casa. Alguna colegiada me ha dicho que prácticamente se baña en lejía pero no puede evitar abrazar a sus hijos.

Su reclamación sigue siendo disponer de hoteles medicalizados.

Necesitamos una solución para aislar a quienes son positivos. No es nada raro pedirlo. Si esto sigue así será una necesidad, porque no se va a acabar el día 26 de marzo ni el 12 de mayo, esto seguirá mientras no haya una vacuna.

Aún no se conoce bien el virus…

Claro. Mañana puede haber un rebrote no sé dónde. Como ha pasado aquí con muchas residencias de mayores. Vamos a tener que seguir manteniendo medidas cautelares durante tiempo.

Hasta el 26 de marzo la consejera de Sanidad no se reunió con los representantes de los colegios profesionales sanitarios. ¿Ese encuentro llegó tarde?

Llegó tarde, pero ha servido para poco. No ha habido ningún contacto de seguimiento por la Consejería o por lo menos recoger el sentir de los profesionales.

¿Cree que es necesario aislar a los asintomáticos?

Es una obligación, lo que no puede ser es una imposición. Hay que transmitir a la población que eso es necesario. Es la manera de detener la propagación pero por otro lado hacen falta test para saber muy pronto a quién aislar.

¿Son suficientes los test que se están haciendo?

Yo creo que son pocos. Se están haciendo más, pero estamos siempre en el mismo círculo vicioso. Teníamos que haber estado haciendo más desde el principio.

¿Cuál va a ser el aprendizaje?

Que proteger al sanitario es garantizar que la salud que nos llegue sea la mejor, porque si no tenemos profesionales difícilmente podremos atender a nadie. Y que tendremos que controlar el gasto y plantearnos lo que es necesario en cada momento.