Los vecinos de Biescas son los que menos salen de casa de toda España, según un estudio del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

Un estudio del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana elaborado a partir de los datos de diez millones de teléfonos móviles, recoge de Biescas es la localidad donde sus vecinos se mueven menos de casa de toda España. Estos datos han sido analizados por El País.

Según el “mapa del confinamiento”, en Biescas y alrededores el 85% de su población no hace ningún viaje (entendiéndose viaje como los desplazamientos entre los lugares de dos actividades: trabajar, comprar, visitar al médico o a un familiar), mientras que el 5%, hace más de dos viajes. Esta localidad de la Comarca Alto Gállego, ha sido especialmente perjudicada por el Covid-19 desde que comenzó la crisis, y a los muchísimo casos positivos detectados, se suman otras personas con síntomas que han permanecido o permanecen en sus casas realizando la cuarentena, controlados en todo caso por el centro de salud. Fue también preocupante la situación de la residencia de la tercera edad La Conchada. En total, en el municipio de Biescas, incluyendo residentes del centro de tercera edad y vecinos, han fallecido 15 personas.

La alcaldesa, Nuria Pargada, ha explicado que los vecinos de Biescas están “muy concienciados” con la situación que se está viviendo. “Salen a la calle lo justo, con todas las medidas de seguridad, mascarillas y guantes, y únicamente para hacer las compras necesarias, por la tarde no se ve a nadie por la calle”, asegura.

Respecto a más datos de este estudio, en cuanto al Alto Gállego, en la zona de Sabiñánigo, el 63% no realiza ningún viaje, mientras que el 12% hace más de dos. Y en la vecina comarca de la Jacetania, en su cabecera, Jaca, el 68% no hace ningún viaje, mientras que el 15% realiza más de dos. En el valle de Hecho, el 84% no hace ningún viaje y el 7% más de dos.

Todos estos datos, analizados por El País, sirven para comprobar que España cumplió con el confinamiento casi de un día para otro.

