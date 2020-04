Fuerte granizada en fincas de cultivos de la zona de El Frasno, Sabiñán, Codos y Tobed

El pedrisco hizo ayer acto de presencia entre los términos municipales de El Frasno, Sabiñán, Codos y Tobed afectando de forma desigual en los cultivos del entorno de la sierra Vicor, que en su mayor parte son cerezos y vid, aunque todavía es pronto para saber el grado de daño que ha producido y la extensión afectada. En este sentido, agricultores de la zona, como Julián Vicén, de El Frasno, explicaban que “sí que se ve algo de fruta y hoja en el suelo, especialmente en una franja cercana a la autovía A-2 y en dirección a Sabiñán”, aunque matizaba que “habrá que esperar para conocer cómo afecta”.

En su caso, estimaba que en las zonas con mayor incidencia se superaron ampliamente los 15 litros por metro cuadrado que se contabilizaban en las calles del municipio. “Estamos en una época en la que las marcas, conforme pase el tiempo, no se noten tanto y no haya un daño muy grave”, explicaba Vicén, que había comprobado sus fincas observando un carácter desigual en la caída del granizo. Además del manto blanco en algunas zonas, el granizo y el agua también han provocado aluviones en algunos barrancos del entorno.

Por su parte, hacia el oeste de la demarcación, en la zona de Ateca, donde ayer cayeron cerca de 30 litros por metro cuadrado según el registro del Sistema Automático de Información Hidrológica de la Confederación Hidrográfica del Ebro, el pedrisco también descargó dentro del casco urbano y afectando a algunas fincas próximas. “A la manzana la ha cogido pequeña, pero amigos que tienen melocotón han tenido bastante daño”, explica el agricultor atecano Raúl Pérez. En este sentido, apunta que el problema va más allá: “El agua de estos últimos días está causando mucho daño: los hongos y el fuego bacteriano están ya corriendo como la pólvora”.

En la tarde de este pasado sábado las precipitaciones descargaron con fuerza en el entorno de la sierra Vicor, con pedrisco y provocando aluviones en barrancos.

Pero las afecciones, indica Pérez, no solo se centran en frutales, ya que las precipitaciones y sus efectos también han llegado a los cultivos de cereal. “La tierra está saturada, puedes ver salir agua de fuentes que hacía muchos años que no estaban así. Lo peor de todo es que al estar así el terreno, no se puede ni empezar a aplicar los tratamientos”, detalla. En este sentido, los datos recogidos por la CHE hablan de la precipitación registrada en este mes de marzo ha doblado al promedio de los últimos años.

Granizada en El Frasno J. V.

En este punto coincide también Vicén, que afirma que “las raíces están encharcadas y es un problema con los hongos y las bacterias, porque puedes aplicar un tratamiento pero no es efectivo: si vuelve a llover, el agua lo arrastra y el producto no hace efecto”. Asimismo, le encontraba una parte positiva y matizaba que “también era necesario contar con un año así, para que ayude a recuperar los acuíferos después de unos años que han sido muy secos”.

También fueron intensas las precipitaciones en el entorno del embalse de Maidevera, donde en las últimas 24 horas se habían superado los 28 litros. Por su parte, la Aemet tiene activado el aviso amarillo por lluvias intensas de más de 20 litros en una hora, con posibilidad de crecidas súbitas importantes de carácter local en barrancos y cauces secundarios, para las provincias de Huesca y Zaragoza al completo y buena parte de Teruel.