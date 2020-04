Un illuecano alegra a San Babil con toques de trompeta cada día

Cuando en la década de los 90 Alejandro Sanz cantaba aquello de ‘Es la Fuerza del Corazón’, el illuecano Miguel Ruíz Forcén era un niño de 11 años que comenzaba a tocar la trompeta en la banda municipal de Illueca. Nada ni nadie podía presagiar que en la primavera de 2020 su pasión por la música y el amor por su pueblo y su barrio de San Babil serían la mejor terapia para pasar estos días de confinamiento.

Al igual que otros muchos españoles en sus casas, Miguel, junto a sus padres, sale cada tarde al balcón para aplaudir, pero en su caso lo hace acompañado de la trompeta. "El primer día salí y toque el tema del Silencio que fue la primera pieza que empecé a tocar cuando era niño, gracias a la cinta de casete que mi padre me puso un día en casa; comencé a tocarla a la vez que sonaba. Es un tema especial para mi, porque con ella comenzó todo", recuerda. "El segundo día, cuando terminamos de aplaudir, los vecinos se quedaron mirando a la terraza de mis padres a la espera de que volviese a tocar y no me lo pensé; desde entonces, cada día preparo una pieza distinta y la toco", comenta.

Los recursos estas jornadas son limitados; Miguel únicamente cuenta con un móvil y su instrumento. "No tengo ordenador para hacer los arreglos necesarios para tocar únicamente con la trompeta, así que son amigos o compañeros de la banda de Alagón o de Illueca los que me los hacen. Se me pasa el día volando. Es algo que hago desde el corazón; no es fácil tocar sin acompañamiento, pero tengo el mejor público; mis vecinos, que además hacen sugerencias de temas".

Confiesa que no se esperaba que sus "salidas al balcón" tuviesen la repercusión que están teniendo en las redes sociales; sobre todo, con vídeos que graba su vecina de enfrente, Mamen Romero que tienen en algunos casos más de 2.000 visualizaciones.