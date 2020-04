El coronavirus triplica los fallecidos en residencias en tres semanas y se extiende a 11 centros más

El coronavirus ha triplicado el número de fallecidos en residencias en menos de tres semanas y se ha extendido a al menos centros 11 más. Según los últimos datos del Gobierno de Aragón, el Covid-19 ha afectado a 136 residencias de mayores y de discapacitados de la Comunidad desde el inicio de la epidemia y ha provocado 462 muertes, unas 330 más que las registradas a principios de mes.

El director gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), Joaquín Santos, reconoce que la situación sigue siendo "complicada". "Es tremendamente dolorosa para quienes trabajamos en este sector. Estamos desolados", afirma. Las próximas semanas también se prevén "difíciles", ya que todavía hay decenas de pacientes en la uci.

Cada vez que el coronavirus irrumpe en un nuevo centro, admite Santos, se produce "una pequeña crisis" de personal y gestión que tarda "entre una semana y diez días" en controlarse. La parte positiva está en que el número de residencias afectadas "se ha estabilizado" y que varias están ya libres de virus. El problema, señala Paquita Morata, gerente de la Asociación Aragonesa para la Dependencia (Arade), que agrupa a 64 residencias, está en que "no hay garantías de que no vayan a aparecer nuevos positivos" en aquellas que no tienen casos.

Esto hace que la situación sea de "calma tensa" y que desde las asociaciones del tercer sector insistan en hacer test rápidos al personal para detectar positivos y evitar contagios. Donde sí se aprecian mejorías es en el reparto de material. El propio director gerente del IASS reconoce que al principio había "bastante escasez" y había que racionarlo en exceso, con envíos únicamente a los centros con positivos. "Ahora está llegando bien, con fluidez. Se hacen dos envíos a la semana a centros con contagiados y un tercero a aquellos que no los tienen", dice.

Esta semana se han distribuido entre los primeros 167.000 guantes, 6.500 pantallas faciales, 25.000 mascarillas FPP2, unas 19.000 quirúrgicas, 738 batas y 845 monos protectores. A los segundos, por su parte, han llegado 40.000 guantes, 1.700 pantallas, 5.000 mascarillas FPP2 y 27.000 de FFP1.

La situación vivida en varios centros privados de Zaragoza y Huesca, no obstante, ha llevado a UGT a presentar al menos una decena de denuncias "por la falta de medios de prevención". "Sigue faltando personal y rigidez a la hora de aplicar los protocolos. El material, en ciertos casos, también sigue siendo insuficiente", dice Angélica Mazo, secretaria del sector de Servicios Sociales y Servicios a la Comunidad de UGT en Aragón.

También desde CC. OO. se han denunciado las "deficitarias medidas de protección" de centros como el de Atención a Personas con Discapacidad Intelectual de Zaragoza, donde, según este sindicato, "faltan equipos, información y pruebas diagnósticas".

248 hospitalizados y 182 altas

Hasta ayer había 1.544 residentes y trabajadores contagiados en Aragón, que suma un total de 22.000 internos y 8.700 empleados. Hasta 248, según datos de la Consejería de Ciudadanía, permanecían ingresados en los hospitales, siendo uno de los pocos datos positivos los 182 que ya se han recuperado de la enfermedad.

Las residencias, recalca la gerente de Arade, han hecho "de escudo", ya que han contribuido a controlar el brote sin comprometer la capacidad asistencial de la Comunidad. "Estamos viviendo todo con mucha tristeza. Es complicado estar animados en estas circunstancias. Pasan las semanas, pero sigue habiendo mucha ocupación y preocupación. Se están trabajando todas las horas del día", afirma Morata.