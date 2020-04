Aragón tiene reservas de mascarillas quirúrgicas para 13 semanas y para 3 de FPP2

La Comunidad aragonesa tiene en la actualidad una reserva de mascarillas quirúrgicas para trece semanas y para tres semanas de las de nivel FPP2 y de pantallas de protección con las que hacer frente a posibles contagios de covid-19, si bien espera que el lunes llegue una parte del pedido que el Gobierno tiene comprado y pagado.

Así lo ha anunciado este viernes la consejera de Presidencia, Mayte Pérez, en una comparecencia telemática en la Comisión Institucional y de Desarrollo Estatutario de las Cortes de Aragón a petición del PP para informar sobre las actuaciones llevadas a cabo por el Gobierno autonómico para hacer frente a la pandemia de coronavirus de la que el Ejecutivo central informó a las comunidades el 23 de enero.

Una fecha a partir de la cual, ha informado Pérez, en Aragón se activó un protocolo y se procedió a la creación de comisiones que se reúnen los siete días a la semana, incluido un operativo de coordinación comarcal que demuestra que para este Gobierno los ayuntamientos "son parte fundamental en esta crisis" en respuesta a las críticas de la portavoz popular, Mar Vaquero, de que el Ejecutivo "ha ido por detrás" de la labor realizada por los entes municipales.

"Soy municipalista por convicción" ha señalado Pérez quien ha recordado que la "racionalización" a la que se ha visto sometido el medio rural fue impuesta por el PP, por lo que ya en el turno de preguntas posterior ha asegurado que se van a poner en marcha todos los mecanismos para proporcionar a los ayuntamientos los recursos que necesiten y ha recordado que desde que el PSOE Gobierna esta Comunidad la financiación municipal ha pasado de 9 a 20 millones de euros.

Todos los partidos con representación en la Comisión, salvo IU cuyo diputado, Álvaro Sanz, participaba en una reunión con el presidente de Aragón, Javier Lambán, han trasladado su lealtad al Gobierno autonómico para salir todos juntos de esta crisis, lo que Pérez ha calificado de "absolutamente vital".

La consejera ha atribuido a la ciencia el no haber sido capaz de anticipar los efectos de la pandemia y los errores cometidos a la urgencia en la toma de decisiones al tiempo que ha resaltado que la falta de suministro de equipos de protección ha sido un "problema común" en el mundo, aunque es algo que "no me consuela", ha reconocido.

Aunque Vaquero estima que las muertes se hubiera reducido en un 62 % de haber adelantado el confinamiento, Pérez ha informado de que se adoptaron las propuestas oportunas "en función de la evolución" y de las recomendaciones de la autoridad sanitaria en colaboración con las que iba adoptando el Ministerio.

Para Mayte Pérez uno de los aspectos "clave" para afrontar la crisis es la coordinación de los servicios sociales y la Sanidad y se ha mostrado "especialmente orgullosa" de los "centros Covid" puestos en marcha en Aragón para atender con personal sanitario a usuarios de residencias de mayores con síntomas leves.

Ha insistido en el "gran esfuerzo" que ha realizado el Ejecutivo autonómico que "no ha escatimado recursos". "Todo lo que ha estado al alcance del Gobierno de Aragón está ahí", ha apuntado Pérez quien ha resaltado la compra de material de protección: 8.724.011 mascarillas quirúrgicas; 1.311.311 mascarillas FPP2 y 5.113.000 pares de guantes de nitrilo que se suman al 1.225.540 mascarillas, 414.000 guantes y 62.374 FPP2 aportados por el Ejecutivo central y a los 5,4 millones de euros en donaciones.

De lo comprado por Aragón falta por recibir 3,4 millones de mascarillas quirúrgicas, 3 millones de guantes y 930.000 FPP2 que espera que lleguen el lunes, lo que garantizaría un abastecimiento para 44 semanas, mientras que reconoce problemas para el suministro de batas debido a que están agotadas en el mercado y en lo que se ha puesto a trabajar el sector téxtil aragonés.

De acuerdo con las necesidades actuales del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, centros sanitarios, sector agrario e industrial, policía local, voluntariado y bomberos, entre otros, Aragón tiene excedentes de mascarillas para 13 semanas.

Mar Vaquero también ha instado a Pérez a cambiar el sistema de contabilizar los fallecidos para evitar "cualquier tipo de error" y que las familias de los fallecidos puedan acceder a las ayudas.

En este sentido, la diputada de CHA Carmen Martínez, quien ha respaldado a Pérez, en la incertidumbre que genera esta enfermedad para la propia comunidad científica, ha reclamado una "visión amplia" del problema porque además de los fallecidos "va a haber muchos más daños colaterales" que van a requerir mecanismos de protección social.

El aragonesista Joaquín Guerrero también ha reconocido que lo que le preocupa es "el tsunami que va arrasar al tejido productivo" y por eso ha pedido "altura de miras" para estar al lado de las empresas y autónomos, colectivos vulnerables, personas mayores, niños y jóvenes universitarios o el medio rural.

Desde Unidas Podemos, Itxaso Cabrera ha destacado el trabajo del voluntariado y de la ciudadanía que son, ha advertido, "los que están sosteniendo los fallos" y ha abogado por crear un "escudo social potente" para "no dejar nada atrás" cuando acabe la crisis porque "la vida continúa y hay necesidades que afrontar", mientras que Beatriz García, de Ciudadanos, ha reconocido la voluntad y esfuerzo del Gobierno de Aragón y su apuesta por "salir unidos".

La actualidad del Covid-19, minuto a minuto.

Toda la información sobre el coronavirus, en HERALDO.

Apúntate a nuestro boletín y recibe en tu correo las últimas noticias, claves y datos sobre el coronavirus.