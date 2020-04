Los autónomos piden a Lambán ayudas regionales que alivien su "grave situación"

La asociación de trabajadores autónomos (ATA) en Aragón pide al Gobierno que preside Javier Lambán “medidas eficaces” que alivien la situación de este colectivo de empresarios fuertemente afectados por el Covid-19 y que se ha visto obligado a cerrar sus negocios ante las exigencias establecidas por el decreto de alarma adoptado para frenar la expansión de la pandemia.

“La situación de los autónomos en Aragón es trágica, al igual que en el resto de España, ya que más de la mitad de los autónomos se van a quedar fuera de las ayudas”, ha señalado este jueves la presidenta de dicha organización, Mayte Mazuelas, que lamenta que, sin embargo, el Gobierno regional “no ha adoptado ninguna medida específica para autónomos como si han hecho otras regiones”. Mazuelas ha insistido en que “ahora más que nunca se necesita que la administración más cercana al ciudadano apruebe medidas complementarias que alivien la situación económica por la que están atravesando los autónomos aragoneses y siga el ejemplo de otras comunidades autónomas”.

Esta organización ha recordado que son varios los ejemplos en los que los autómonos cuentan con medidas adicionales a la implantadas por el Gobierno de su respectivas comunidades. Señala entre ellos a Valencia, Cataluña, Madrid, Navarra, Cantabria, Asturias, Andalucía o Castilla y León, en las que sus Ejecutivos han aprobado actuaciones “que van desde sufragar la cuota del mes de abril, ampliar tarifa plana o ayudar económicamente aquellos autónomos que se han visto obligados al cierre de sus negocios o tienen pérdidas importantes”, ha destacado Mazuelas.

En este sentido ATA, que asegura que los autónomos acatan “las necesarias aunque duras medidas sanitarias que se han tomado por responsabilidad y por salud”, reclama una bajada del nivel de pérdidas al 40% tal y como se establece como requisito para pedir moratorias en las hipotecas para aquellos autónomos que no puedan hacer frente a las mismas frente al 75% de pérdida de facturación que establece el Gobierno de Sánchez para conceder la prestación por cese de actividad extraordinario. “El Gobierno de Navarra ya ha aprobado una ayuda de, como mínimo, 700 euros para aquellos autónomos que sufran pérdidas de más del 30% y, por tanto, puede ser un buen ejemplo a seguir”, ha dicho Mayte Mazuelas, que ha lamentado que “a los autónomos no nos va a arruinar la Covid-19 sino que lo que va a acabar con nosotros es la inacción y la falta de ayudas de nuestro gobierno más cercano”. Y ha insistido además en que le llama mucho la atención que el Ayuntamiento de Huesca haya aprobado ayudas directas a los autónomos de la ciudad, o el de Zaragoza haya suprimido tasas para los autónomos zaragozanos y, sin embargo, “el Ejecutivo aragonés aun no se haya ni planteado ayudar a quien más está sufriendo la falta de amplias medidas económicas”.