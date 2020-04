De la ciudad al campo, la crisis del coronavirus propicia un cambio de tendencia en la búsqueda de vivienda

La pandemia del covid-19 nos ha obligado a cambiar de hábitos y con tanto confinamiento y teletrabajo nos hemos dado cuenta de una cosa, vivimos en espacios muy pequeños. Estas primeras semanas han modificado el interés de los españoles, y también el del los aragoneses, en la búsqueda de vivienda. Así lo pone de manifiesto el portal Idealista que refleja que en "el mercado prepandemia" el 44,1% de las búsquedas de vivienda en nuestro país tanto de compra como de alquiler eran de viviendas en las capitales de provincia. Pero la necesidad de espacios abiertos y la posibilidad de trabajar desde el domicilio ha hecho que la búsqueda de vivienda fuera de las ciudades aumente en más de un 5%.

Fernando Encinar, jefe de estudios de idealista, explica que “durante la cuarentena son muchos los españoles que se han dado cuenta de que viven en una vivienda que no les gusta y que preferirían vivir en zonas menos céntricas a cambio de disponer de más metros cuadrados, mayor luminosidad, jardines o terrazas. Además añade que "el buen funcionamiento que está teniendo el teletrabajo en muchas empresas posiblemente esté empujando también a muchos profesionales a plantearse establecer su residencia en municipios pequeños alejados de los grandes núcleos urbanos”.

Esta tendencia de búsqueda de vivienda fuera de la ciudad se está produciendo en todas las provincias españolas, incluso en las grandes ciudades.

Barcelona ciudad concentraba el 51,3% de las búsquedas de la provincia durante enero, y ahora ese interés ha caído al 49,1%. Parecida situación se ha dado en Madrid (63,2% en enero frente al actual 60,8% actual) o Sevilla (56,7% en enero y un 53,7% ahora).

Aragón no escapa a la tendencia

En Zaragoza la importancia de la capital ha pasado del 82% al 77,1% actual. En las otras dos provincias, los datos reflejan también un aumento de búsquedas en lugares distintos de las capitales: en Huesca 12,6% al 8,4% y en Teruel del 23,7% al 20,4%.

Los datos de búsqueda en Teruel y en Huesca son distintos a los de Zaragoza ya que se encuentran modificados por la búsqueda de segundas residencias en la montaña y en zonas turísticas que no son la capital de provincia pero también muestran un cambio de tendencia.

Aunque la búsqueda de vivienda fuera de las capitales parece que aumenta, la compraventa no se está viendo modificada porque la mayoría de las agencias inmobiliarias están cerradas a causa de la crisis. Diego Blanch, de la inmobiliaria Consulting Fincas Fusión en Zaragoza, explica que desde el 16 de marzo la agencia está cerrada y no hay prácticamente actividad."Hemos tenido que hacer un ERTE para los empleados porque no hay compraventas ni alquileres". "Solo hay movimiento en el mercado de alquiler de pisos para sanitarios que no desean estar en sus casas para no contagiar", explica el gestor inmobiliario. Lo mismo ocurre en el resto de capitales de provincia donde el confinamiento ha detenido el mercado inmobiliario.

Daniel Sanz, vecino de Zaragoza, iba a comprar una vivienda en la capital y firmó el contrato de arras. "Pagué 20.000 euros, pero he tenido que prorrogar el contrato de arras, porque la compraventa no se puede hacer efectiva", explica. "Al menos ahora no tengo que pagar dos hipotecas", añade.