Los gallegos quieren felicitar a sus abuelos y se lo piden (por error) a un zaragozano

Protección Civil de Santiago de Compostela desarrolló una iniciativa para felicitar a las personas mayores que estos días han cumplido años y lo están pasando solas. Solamente había que llamar o mandar un Whatsapp con el nombre y la dirección del cumpleañero o cumpleañera. Cada vez que algún gallego hacía ese gesto sonaba el móvil de Luis Muniente, vecino de Zaragoza.

"No, disculpe, no es aquí" es una típica frase cuando llama alguien que se ha confundido de teléfono. El problema es cuando no se han equivocado al marcar y le pasa a más gente. "Hace 20 días que me llamaron por primera vez. Estaba en casa, sin salir, y al principio pensaba que se habían equivocado", esa fue la primera cavilación de Luis. Sin embargo, las peticiones siguieron llegando, tanto en forma de mensaje de Whatsapp como llamadas, y todas en gallego o con acento de Galicia.

"Me gusta hablar y no he tenido problema, ha sido un entretenimiento"

"Un periódico gallego se hizo eco de la noticia y el último número del teléfono les bailó", explican desde Protección Civil de Santiago. Así es, se publicó el contacto de Muniente en lugar del de los voluntarios. "Me gusta hablar y no he tenido problema, ha sido un entretenimiento. Con algunos he estado bastante rato al teléfono. Con otros solo me he intercambiado mensajes, de hecho me hice un modelo para reenviarlo". Más de uno se asombraba de la foto de perfil de Whatsapp y le preguntaban si era de Protección Civil: “Claro, salía mi hijo con un globo y no les encajaba”.

“Otro gallego, papá”

"Otro gallego, papá", decían sus retoños. Para Martina y Marco, de 6 y 4 años respectivamente, también ha sido un juego. "Me daba rabia no poder hacer nada por esos abuelos, así que a todo el que me llamaba les proponía que mis hijos hicieran dibujos y se los mandaba por correo para que tuvieran un regalo, pero se cortaban y no me daban la dirección", de esta forma Luis intentó remendar el entuerto. Ahora sus hijos hacen dibujos en los que mandan mensajes de ánimo y también "besos a los yayos gallegos".

"Pobre hombre, ha tenido que acabar aborrecido de tantas llamadas", lamentan desde Protección Civil de Santiago de Compostela. "En los últimos días hemos recibido cientos de peticiones, ¡yo no sé la de gente que cumple años esta semana!", alucinan los voluntarios gallegos. Esta idea la comparte Luis que ha visto cómo aumentaban las peticiones.

"Pobre hombre, ha tenido que acabar aborrecido de tantas llamadas"

Uno de los gallegos que le había llamado para felicitar a sus abuelos le volvió a telefonear para decirle que había encontrado el error. "La verdad es que me estoy intercambiando mensajes con algunos de ellos y todo. Ahora a ver si me sale una mariscada en Galicia", concluye este vecino de la capital aragonesa.

