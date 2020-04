Tarazona cancela las Jornadas de la Coronación del Emperador

El Ayuntamiento de Tarazona anuncia la cancelación de las Jornadas de la Coronación del Emperador, que este 2020 iban a alcanzar su octava edición. Se trata de una iniciativa con un gran tirón turístico y que se ha convertido en un motor de dinamización en la ciudad.

La temática de feria renacentista con la que Tarazona regresa al siglo XVI gira en torno a la la entrada triunfal del emperador Carlos V en Bolonia, un momento histórico que aparece representado en el friso de yeso que recorre la fachada de la casa consistorial turiasonense, con unas trescientas figuras representadas.

Las jornadas se iban a celebrar los días 19, 20 y 21 de junio, pero la crisis sanitaria del coronavirus se las ha llevado por delante. “Se han cancelado porque están demasiado cerca en el tiempo como para que haya actos con aglomeración de público”, explica el alcalde turiasonense Luis José Arrechea.

Tras la resignación primaveral por el confinamiento en los domicilios, los turiasonenses miran con incertidumbre hacia el verano. No sólo por las ganas de estar en las terrazas, al aire libre, sino por las dudas que existen sobre si el próximo 27 de agosto se podrá celebrar el Cipotegato, Fiesta de Interés Nacional, y el acto con el que arrancan los cinco días de festejos patronales en honor a San Atilano.

“Todavía no se puede decir qué situación nos vamos a encontrar. Creo que es demasiado pronto aunque por supuesto nuestra idea sería que la situación estuviera normalizada a finales de agosto, pero también es cierto que no podremos tirar por la borda todos estos meses de trabajo para después del verano tener un repunte de la enfermedad, no sólo por Tarazona sino por todas las fiestas que nos encontraremos en ese mes”, reflexiona Arrechea.

Aunque desde el Ayuntamiento aseguran que “es pronto para saber” si habrá Cipotegato y fiestas, sí que confirman que se continúa trabajando para que se celebren. “Desde el departamento de Festejos se sigue trabajando en la preparación de las fiestas pero todavía no se sabe si se podrán celebrar estos actos que aglutinan a tanta gente”, indica el primer edil de Tarazona.

Verano también es sinónimo de piscinas al aire libre y la inseguridad sobre su uso rodea también al complejo municipal de ‘La Glorieta’. “Es una situación un poco distinta porque se pueden tomar medidas en cuanto a aforo, desinfección… dependiendo de cómo se desarrolle todo y siempre siguiendo las indicaciones de Salud Pública. No es una cuestión que se plantea sólo Tarazona, así que supongo que se regulará al respecto a nivel general”, dice el alcalde turiasonense. El tiempo será la respuesta para todas estas cuestiones.