Las empresas retoman la actividad al ralentí con un refuerzo de sus medidas de seguridad

Hiab Cranes, Mann Hummel, Atlas Copco, Airtex, Teka, Zalux, Teltronic, Urbima, Dragados, Lobe, MacPuarsa y Valeo son solo algunas de las muchas empresas que ayer estaban trabajando en Zaragoza en un retorno al ralentí marcado por las exigencias en las medidas de protección de los trabajadores, problemas en los suministros, muchos pedidos pospuestos y una caída en ventas que es previsible se mantenga hasta que comercios y servicios puedan reabrir. «Es un regreso a la actividad que no va a ser uniforme e irá poco apoco», subrayó Daniel Alastuey, secretario general de UGT Aragón.

«Hay muchos empresarios y trabajadores reticentes a volver si no es un regreso seguro», dijo Alastuey. «Ha habido una profunda caída económica y muchas compañías si no tienen pedidos y les falla la cadena de suministro no podrán reabrir, de ahí que algunos prolonguen los ERTE o negocien otros», apuntó. En estos momentos, «tener una foto fija –salvo en el sector de la construcción, que sí ha retomado la actividad– es muy difícil», reconoció. «Solo sabemos con datos de la Seguridad Social de marzo es que hay 2.000 empresas y 20.000 afiliados menos», señaló también.

«Las compañías de la construcción han vuelto a la actividad casi todas», compartió Manuel Pina, su homólogo en CC. OO. Aragón, pero del resto no hay datos. «Podríamos estimar que unos 40.000 trabajadores en Aragón han vuelto, los que tuvieron que parar por el cese de a actividad decretado, pero saber cuál es la foto exacta es imposible», dijo. Muchas empresas industriales, explicó, están aguantando los ERTE y otras como Pikolin o Relax o BSH no han vuelto a fabricar porque la demanda está en gran medida paralizada. «¿Y qué sentido tiene producir lavadoras, colchones, coches o camisas para llenarse de ‘stock’?», se preguntó. De la misma opinión es David Lázaro, de OSTA: «En producción de bienes de equipo mientras no abran comercios y tiendas no retomarán la actividad. No lo pueden vender».

El presidente de CEOE Aragón, Ricardo Mur, valoró una «vuelta prudente y gradual a la actividad», si bien recordó que es el sector servicios el más afectado y el que más ERTE ha pedido y mientras no reabra, otros sectores tampoco podrán». Además, pidió al Gobierno que garantice a las empresas el acceso a los EPI (equipos de protección).

«Hay que ir día a día. Tengo más miedo a mayo o junio que a este mes», admitió Juan Cánovas, vicepresidente de RR. HH de Atlas Copco. «Somos servicio esencial y no hemos parado al tener que fabricar grupos electrógenos para hospitales o refinerías. Además, gran parte va a exportación. Hemos solicitado un ERTE de tres días para dar algo de aire a los proveedores. Muchos en Francia e Italia siguen cerrados a cal y canto y nos falla la cadena de suministro», dijo. Respecto a si cuenta con EPI, dijo que «las están trayendo de China al tener una planta allí». Algo parecido está haciendo José Antonio López, director general de la fábrica de Zalux en Alhama de Aragón, pero desde Alemania. La matriz está comprando los equipos de protección. «Habíamos parado ocho días hasta este domingo, cuando ya se incorporó el turno de noche. Sí tenemos trabajo, pero no sé lo que nos durará», aseguró. De momento, van a recuperar ya las jornadas de permiso retribuido y « a ver qué pasa en mayo», advirtió.

«Hemos cambiado el ‘lay out’ de la fábrica para garantizar al menos dos metros de distancia entre los trabajadores», indicó Juan Ferro, director general de Teltronic, que mantiene la producción en Malpica aunque con «sobresaltos en la cadena de suministros». Considera que la normalización no llegará hasta el 1 de septiembre. «Si es antes mejor. Si no, lo tendremos muy difícil porque para la puesta en servicio de nuestros equipos hay que viajar».

«Se ha empezado, pero muy despacio», comentaron ayer varios empleados de Urbima (empresa del grupo Mariano López Navarro), que produjeron y trasladaban hormigón para la construcción de Torre Zaragoza, que ejecuta Dragados. Reconocieron tener EPI por la empresa y además se encontraron con que en la rotonda del polígono El Águila la Guardía Civil les repartía mascarillas. «Uno se abastece como puede», reconoció otro trabajador de Dragados al indicar que en Zaragoza unas 60 personas habían vuelto al tajo en obras y también en un tramo de la N-II: «Nos consta que han enganchado».

En la provincia de Huesca también se retomó la actividad de forma «muy lenta», sobre todo porque en Monzón o Binéfa ayer era día festivo. En Barbastro, las principales fábricas del polígono Valle del Cinca, del sector químico, no se habían visto afectadas por el cese decretado. Lo mismo en Fraga o en Sabiñánigo,donde algunas como Baxter u Orache han incrementado producción. En todas las plantas serrablesas se extreman desde el primer día las medidas de seguridad. Por ejemplo, en Ercros, se les toma la temperatura a los trabajadores.

Para grandes empresas de Fraga, ayer fue una jornada más, ya que muchas han segudio abiertas como Becton Dickinson, Piensos Costa o Envases Petit. También muchas vinculadas al sector primario con vastas extensiones dedicadas a la producción frutícola.

Zaragoza reanuda obras públicas paralizadas

Buena parte de las obras que se paralizaron hace dos semanas por el endurecimiento del decreto de alarma recuperaron ayer la actividad en Zaragoza. Entre ellas, volvieron los trabajadores a los tajos de todos proyectos que tenía en marcha el área de Urbanismo del Ayuntamiento.

Según el Consistorio de la capital, se retomó la reforma integral de las piscinas del centro deportivo municipal Gran Vía, también conocido como la Hípica. La intervención cuenta con un presupuesto de 1,2 millones de euros y un plazo de ejecución de 11 meses. Previsiblemente se podrá inaugurar la instalación este verano.

Además, volvió la actividad a otras infraestructuras, como la construcción de la cúpula del parque de La Granja, las obras de mantenimiento del palacio de Fuenclara, o las mejoras en los campos de fútbol de San José o de Garrapinillos. Respecto a las obras privadas, retornaron los trabajos del futuro centro comercial La Torre Outlet, aunque de forma gradual.

La automoción, aún sin fecha de arranque de la producción

Preparándose. Así está la industria de la automoción para volver con las máximas garantías. Alguna auxiliar como Bosal tienen ya una veintena de personas trabajando, pero la gran mayoría, confirmaron desde el Clúster de la Automoción de Aragón (CAAR), no ha vuelto. «Arrancar es muy complicado, Hasta que no confirmen los grandes fabricantes, es difícil con la excepción de algunas medianas empresas que tenían que cumplir con pedidos para la exportación y ya venían trabajando», dijeron desde el CAAR. Es el caso de Airtex, que no ha parado porque sus clientes de Alemania para arriba siguen trabajando. Su director general, Eduardo Sanz, explicó que solo el sector en Aragón necesita de «140.000 mascarillas a la semana». En eso, dijo, colaboran con el CAAR a fin de conseguir ese material en China. Por otra parte, Anfac, Faconauto y Sernauto acordaron ayer con UGT y CC. OO. un protocolo de prevención marco para el reinicio de actividad, el mismo día en que PSA Zaragoza consensuó las medidas con la parte social.