La vivienda turística, ante un parón total “sin precedentes”

“Tengo un pequeño piso muy cerca del centro de la ciudad, heredado hace unos pocos años y al que por sus características me resultaba difícil dar salida en alquiler residencial. Así que decidí convertirlo en un piso turístico, convirtiéndose en una fuente prácticamente fija de ingresos que me permite vivir con cierto desahogo”, cuenta el zaragozano Enrique, usuario de una de las principales plataformas de alquiler turístico. “Quienes tenemos una vivienda de estas características ya sabemos que los ingresos que dan son estacionales y que fluctúan por distintos motivos, pero lo que uno nunca puede imaginarse es una situación como ésta. Desde que se decretó el estado de alarma he tenido cero reservas y apenas una consulta de un posible arrendador”, desgrana.

El sector del turismo se ha frenado en seco, lo mismo que los viajes de trabajo y todo tipo de movilidad dentro del país, restringida por real decreto más allá de lo estrictamente necesario. La norma reguladora del estado de alarma pone coto al sector hotelero, que ya está dando servicio a muchos profesionales sanitarios, pero es interpretable en el caso de los alojamientos anunciados en las distintas plataformas, que siguen permitiendo las reservas tanto a largo como a corto plazo.

Pese a ello, la demanda en Aragón es prácticamente inexiste. “Tenemos tres alojamientos en Zaragoza y están completamente vacíos. No hay usuarios que los reclamen. Se han ido cancelando las reservas de estos días y también las futuras”, indica Joaquín, administrador de la empresa ZaragozaHost, quien concreta que “los huéspedes están pendientes de las prolongaciones del estado de alarma y esperando hasta la fecha límite para cancelar sin penalización, con el 100% de devolución. También las plataformas como Airbnb están permitiendo cancelar a los propietarios sin poner pegas de ningún tipo”.

Las pérdidas en el sector van a ser muy importantes. “La mitad del mes de marzo lo pudimos trabajar, pero la otra se perdió por completo. En abril, los ingresos van a ser cero. Es un parón sin precedentes y del que ya veremos cómo salimos”, lamenta Joaquín.

Algunas empresas han decidido colaborar con el sector sanitario poniendo toda su oferta de alojamientos a disposición de médicos, enfermeros y otros profesionales que, por sus circunstancias personales, no puedan disponer de un lugar en el que descansar cerca de su centro de trabajo. La empresa 18 Torres de Zaragoza, por ejemplo, ha ofrecido hasta quince apartamentos de forma gratuita durante el tiempo que se prolongue el estado de alarma y el confinamiento obligatorio. El coste de esta donación asciende a unos 35.000 euros, según la propia empresa.

También la propia Airbnb está favoreciendo que su red de pisos se ofrezcan a precio reducido para "profesionales de la salud, trabajadores especializados y miembros del personal de emergencias, con el fin de que estos puedan estar cerca de sus pacientes y seguir alejados de sus propias familias durante este periodo por motivos de seguridad".

¿Trasvase hacia la vivienda residencial?

Un primer impulso de algunos de propietarios que acostumbran a alquilar sus inmuebles a turistas ha sido colgar el cartel de ‘se alquila’, de forma virtual, en el mercado de la vivienda residencial. Desde la plataforma Idealista, que agrupa la mayor oferta de pisos disponibles en España, explican a HERALDO que, si bien no se ha producido un gran trasvase, sí se percibe cierta tendencia.

“La tipología de algunos de los anuncios publicados recientemente podrían hacer pensar que se trata de viviendas de alquiler vacacional que se anuncian como alquileres residenciales, aún es pronto para asegurar que esas viviendas vuelven definitivamente al mercado de alquiler de larga estancia. Desde idealista llevamos ya tiempo alertando que la rentabilidad de una vivienda vacacional solo sale a cuenta cuando se gestiona directamente pero no cuando se encarga la gestión a un tercero. Probablemente muchos propietarios estuvieran ya valorando la opción de trasladar su vivienda de vacacional a residencial y la pandemia les ha ayudado a tomar la decisión”, concluyen estas fuentes.

