La escuela de Infantil La Selveta y la de música de Alcañiz congelan tasa

Las escuelas municipales de danza y música de Alcañiz así como al de Infantil, La Selveta, van a pasar los cobros del mes de marzo, que serán solo del 50% de la cuota habitual. Así lo ha anunciado el Ayuntamiento este lunes, desde donde se recomienda a los usuarios no dar de baja las matrículas, ya que los pagos se van a congelar hasta que se pueda retomar el servicio de forma presencial.

Desde que se suspendieron las clases, con la declaración del estado de alarma por la emergencia sanitaria del coronavirus a mediados de marzo, los alumnos de ambas escuelas están recibiendo seguimiento y formación online. Los profesores y educadores de los centros se esfuerzan a diario por compartir actividades y estar en contacto con los estudiantes y con los niños de la guardería. “Al principio había cierta preocupación entre los padres que se planteaban darles de baja de los servicios pero no es necesario ya que no se van a emitir cobros hasta que las clases no vuelvan a ser presenciales”, ha matizado Susana Mene, concejala de Educación del Ayuntamiento de Alcañiz.

En el caso de la escuela de Infantil, junto con la mitad de la mensualidad de marzo, se cobrarán también los menús del comedor que se disfrutaran antes de que comenzara el confinamiento domiciliario. De forma adicional a las propuestas que se comparten a diario para tratar de dar continuidad al curso escolar, el fin de semana, aprovechando la Semana Santa, se ha organizado una actividad especial. Se trata de un cuenta cuentos online, impulsado desde el centro joven El Mercado.

“Pensamos que era el momento más adecuado de retomar esta propuesta que siempre ha tenido mucho éxito en Alcañiz, aprovechando las vacaciones de los niños”, explica Mene. La intención del Ayuntamiento es seguir proporcionando propuestas como ésta, en función de la respuesta del público para intentar hacer más llevadera la situación de aislamiento y poder disfrutar del tiempo en familia y en casa.

