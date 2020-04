Ahuyentando al Covid-19: bombero, gran jotero, darocense y del Actur

La cosa ocurre al caer la tarde desde hace un mes en la calle Adolfo Aznar del Actur. Vía dedicada, por cierto, a todo un artista, el cineasta de La Almunia Adolfo Aznar, no tan famoso como su compueblano Florián Rey, pero figura de culto para los amantes del séptimo arte. En esa calle, Luis Alberto Maicas se arranca diariamente con una jota de su santo y seña, letra e interpretación. Cada día la dedica a un gremio o colectivo, priorizando todos aquellos que están dando un extra en estos días de confinamiento; este bombero jubilado contribuye a hacerlos menos apocalípticos, tanto a los vecinos como a aquellos que admiran su inspiración en las redes. De casta le viene al galgo. Luis Alberto probó con los infanticos, estuvo ocho años en el coro del Seminario y ha ganado varios premios de jota; además de cantarla y tocar la guitarra, la baila. En Orcajo (la familia es del Campo de Daroca: provienen de Manchones) está su hermana María, que echa una mano con la musa; la madre, Francisca Aranda, inculcó a sus 11 hijos el amor por la música. En Zaragoza, su esposa Pili ejerce las labores técnicas.

“¿Que si hago nervios? Normales, de los buenos –espeta Luis Alberto– porque ésos hay que tenerlos. No te niego que para una persona jubilada y en esta situación que vivimos, esto que me está ocurriendo es un estímulo, sientes que echas una mano. El primer día de los aplausos ya salimos Pili y yo, y al acabar me apeteció cantar una jota con unos versos que habían venido a mi cabeza por la tarde. “Los que luchan contra el virus/se merecen de verdad/nuestros aplausos y un beso/de la Virgen del Pilar”, y la hice, a palo seco. Y venga aplausos... me pedían otra jotica, allá que me fui... y hasta hoy”.

Luis Alberto canta desde su balcón en el Actur

Transmitir felicidad

Luis Alberto no tiene un asomo de vanidad por el asunto. Más bien se considera adicto a la adrenalina que le sube y a los efectos de sus cantos en los vecinos. “No estoy mucho rato, no quiero cansar. Parece que a la gente le gusta, mis familiares y amigos están felices… todos los días busco una letra nueva, algunas más largas; a veces me despierto por la noche con una idea, la apunto y por la mañana le doy forma. Me faltan colectivos todavía, la gente que hace mascarillas, por ejemplo, y hasta vigilantes del metro me han pedido desde otras ciudades, también la gente de la limpieza... ya le hecho a los de los supermercados, a los sanitarios, fuerzas de seguridad, a los que no pueden comulgar o casarse, los que cumplen años estos días, las embarazadas como mi hija, por cierto... además, estos días recordaré mis compañeros de la Cofradía de Jesús Atado a la Columna, así que haré cantos de este estilo, no tocan rondaderas graciosas hasta pasar los días santos, cada cosa a su tiempo”.

Los compañeros

A Luis Alberto le emocionó hace unos días el detallazo de sus colegas de gremio. “He sido bombero 30 años; el otro día ya estaba en el salón después de cantar y oigo un ruido tremendo de sirenas, y ahí que me veo ambulancias y mis compañeros del Cuerpo de Bomberos a saludarme; fue una emoción tremenda. Agradeceré el gesto toda la vida”.

‘El Chapi’: alguacil, herrero y vecino solidario en Estada

Los vecinos más mayores de Estada están a buen recaudo en sus casas de esta localidad del Somontano donde reciben a domicilio comida, productos de primera necesidad y medicamentos. El Ayuntamiento emitió un bando en el que facilitaba teléfonos del Consistorio, del alcalde y de la administrativa para atender cualquier petición vecinal; quince mayores que viven solos y no pueden desplazarse a Barbastro a comprar se sumaron a esta iniciativa. Desde hace semanas, el alguacil Juan Antonio López, ‘El Chapi’, que organizó el I Encuentro Nacional de Herreros en Estada el año pasado, se encarga de hacer estos recados; hace las compras en Barbastro y las lleva a la puerta de casa a cada anciano. Asimismo, junto a otro operario, se encarga de desinfectar barandillas, contenedores de basura y calles cada dos días con una solución que mezcla cloro o lejía con agua.

El establecimiento del estado de alarma llevó a cerrar la consulta médica de Estada, al igual que la de otras poblaciones pequeñas. Desde el Ayuntamiento se acordó con el centro de Salud de Estadilla (a dos kilómetros) y con el Hospital de Barbastro que los enfermos crónicos pudieran disponer de sus medicinas sin problema; la farmacéutica local es la encargada de acudir al ambulatorio de Estadilla y repartir a domicilio.

Desde el Consistorio también se ha pensado en los escolares; la gran mayoría de los 8 alumnos que acuden a la escuela no disponen de ordenador en casa para hacer los deberes que mandan los maestros por internet. Se acordó con la escuela el envío de las tareas al Ayuntamiento para poder imprimirlas y llevarlas a las casas. “El Ayuntamiento está a disposición de los vecinos para lo que necesiten”, explica el alcalde, José María Barfaluy. Las gestiones van desde la mediación con compañías eléctricas y la Comarca, para evitar que haya cortes del suministro por impagos, hasta retirar una colmena de abejas en una fachada.

El Chapi', alguacil de Estada, lleva la compra a una vecina del pueblo

Fundación Ibercaja y Laboratorios César unen fuerzas en Etopia

Fundación Ibercaja se suma a la iniciativa de Laboratorios Cesar, de la Universidad de Zaragoza, en Etopia, de fabricación de viseras antisalpicaduras. Con este motivo IbercajaClip pone a disposición de este proyecto sus dos impresoras 3D para agilizar la producción de estos elementos para los equipos de protección individual y poder imprimir el mayor número posible. Laboratorios Cesar se ubica en un espacio ‘maker’ en Etopia donde se están realizando las mascaras en equipos de dos personas organizados en dos turnos. Cuenta con siete impresoras, tras la incorporación de las dos de IbercajaClip y una cortadora láser. En el proyecto también colabora la empresa Destresdé Adivita.

Monegros convoca este Viernes Santo una ‘Rompida de la hora’ colectiva

Todos los grupos de tambores de Monegros, bien sean agrupaciones o cofradías, van a unir fuerzas este viernes (12.00) en un acto simbólico y sin precedentes, en el que todos sus componentes y al unísono harán tocar sus instrumentos en casa, siendo así la ‘Rompida de la Hora’ más multitudinaria celebrada en territorio monegrino hasta la fecha. Ya están implicados colectivos de Bujaraloz. Castejón de Monegros, Grañén, Lanaja, Leciñena, Peñalba, Robres, Sariñena y Sena. Desde la organización se anima a todos aquellos que deseen y puedan tocar algún instrumento a que se unan, para llegar a cuantas poblaciones sea posible y que Monegros “suene como un solo corazón”.

El servicio de Correos de Sariñena vehicula una solidaridad biunívoca

Correos de Sariñena va a repartir medicinas y productos de primera necesidad a las pequeñas localidades de la comarca como San Juan del Flumen, Cartuja de Monegros, Lastanosa, La Masadera y Pallaruelo de Monegros. Las pedanías de la comarca de Sariñena están incluidas en este servicio para el que se han prestado voluntarios todos los trabajadores de Correos de esta localidad. Además, los carteros llevarán material sanitario fabricado en estos pueblos a los centros asistenciales que se precisen. El pasado lunes se llevaron a la residencia de Sariñena decenas de batas de protección confeccionadas por vecinas de San Juan del Flumen.

El Consistorio de Boltaña envía ánimos a sus convecinos

El Consistorio de Boltaña difumina por un día cualquier línea partidista para unirse en una imagen y un gesto de agradecimiento a sus convecinos (tanto de la cabecera de municipio como de los demás núcleos del municipio) por el ejemplar comportamiento exhibido durante el estado de alarma que ha motivado la crisis sanitaria del Covid-19. El mensaje común expresa simplemente lo importante que es para el equipo de gobierno de Boltaña “que estos días no decaiga el ánimo de sus vecinos, que se sientan apoyados y orgullosos por el respeto y comprensión de todas las medidas de seguridad y prevención, pioneras en el Sobrarbe, que ha tomado el Ayuntamiento de Boltaña”.

Reportaje de la serie ‘Aragón es extraordinario’.

Última hora sobre el covid-19 en Aragón.